'सही वक्त पर देंगे जवाब', स्टेटहुड को लेकर LG मनोज सिन्हा के बयान पर बोले CM उमर अब्दुल्ला

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के राज्य के दर्जे को लेकर दिए गए बयान पर चल रही बहस में पड़ने से किनारा किया है. उन्होंने कहा कि वह LG का असली बयान पढ़ने के बाद ही जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि अगर LG ने वही कहा है जो मीडिया वाले कह रहे हैं, तो वह सही वक्त पर इसका जवाब देंगे.

इससे पहले, SKICC में यूनिटी रन कार्यक्रम के दौरान एक इवेंट में बोलते हुए, J&K के LG मनोज सिन्हा ने किसी का नाम लिए बिना कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न मिलने को 'खराब परफॉर्मेंस' का बहाना नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि चुनी हुई सरकार के पास सभी अधिकार हैं और वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं.

LG का बयान मैंने न तो पढ़ा और न सुना- उमर अब्दुल्ला

LG मनोज सिन्हा के बयान पर अनजान बनते हुए J&K के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, ''उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा का बयान न तो पढ़ा है और न ही सुना है.'' मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "सबसे पहले, मैं देखना चाहूंगा कि उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर उन्होंने जो कहा है और आप जो कह रहे हैं, उसमें फर्क है, तो अगर मैं कुछ गलत कहूंगा तो यह अच्छा नहीं होगा."

मैराथन एक्सपो उद्घाटन समारोह में CM हुए शामिल

अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कश्मीर मैराथन एक्सपो के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा, "जब मैंने दिल्ली में हाफ-मैराथन में हिस्सा लिया था, तो मैंने देखा कि वहां भी ऐसा ही एक इवेंट आयोजित किया गया था, और मैराथन या हाफ-मैराथन में हिस्सा लेने वाले लोगों को यह बहुत पसंद आया था. यह अच्छी बात है कि दौड़ के अलावा एक एक्सपो भी आयोजित किया जा रहा है."

मैराथन एक्सपो से टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा!

अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि यह एक्सपो दूसरे राज्यों के लोगों को जम्मू और कश्मीर की हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म की क्षमता दिखाएगा, और उम्मीद जताई कि यह इस क्षेत्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद करेगा.