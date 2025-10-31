हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की होड़! अन्य राज्यों के लोग दिखा रहे दिलचस्पी, जानें आंकड़ा

जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की होड़! अन्य राज्यों के लोग दिखा रहे दिलचस्पी, जानें आंकड़ा

Jammu Kashmir News: जम्मू डिवीजन में 378 खरीदारों ने 90.48 करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है. वहीं, कश्मीर डिवीजन में 253 बाहरी लोगों ने जमीन खरीदने में करीब 39.49 करोड़ रुपये लगाए.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 31 Oct 2025 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग जमीन खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. आर्टिकल 370 के हटने के कुछ समय बाद से सैकड़ों लोगों ने यहां जमीन खरीदने में अपने पैसे लगाए हैं. उमर अब्दुल्ला सरकार ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के बाद से बाहर के 631 लोगों ने यूनियन टेरिटरी में जमीन खरीदी है. रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, यूनियन टेरिटरी में गैर J&K निवासियों ने 386 कनाल यानी करीब 48.25 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी है.

रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने MLA शेख अहसान अहमद द्वारा पूछे गए अन-स्टार्ड प्रश्न संख्या 286 के लिखित जवाब में बताया कि अक्टूबर 2019 और 2025 के बीच गैर-निवासियों द्वारा किए गए इन जमीन के लेन-देन की कुल कीमत 129.97 करोड़ रुपये थी.

जम्मू और कश्मीर डिवीजन में कितनी जमीन खरीदी गई?

बाहरी लोगों की ओर से जमीन की कुल खरीद में से जम्मू डिवीजन में 378 खरीदारों ने 212 कनाल, 13 मरला और 128 वर्ग फुट जमीन 90.48 करोड़ रुपये में खरीदी, जबकि कश्मीर डिवीजन में 253 बाहरी लोगों ने 173 कनाल, 7 मरला जमीन 39.49 करोड़ रुपये में खरीदी.

2020 के बाद जमीन खरीदने वालों की बढ़ी संख्या

जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार की ओर से जारी डेटा से यह भी पता चलता है कि 2020 के बाद केंद्रशासित प्रदेश के बाहर से जमीन खरीदने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है. 2020 में सिर्फ एक कनाल जमीन खरीदी गई थी, जबकि 2021 में 57 बाहरी लोगों ने 24 कनाल से ज्यादा जमीन खरीदी. यह आंकड़ा 2022 में तेजी से बढ़कर 127 खरीदार और 2024 में 169 हो गया.

2025 में 37 करोड़ से अधिक की जमीन खरीदी गई

चालू वर्ष 2025 में, J&K के बाहर के 158 लोगों ने 106 कनाल और 11 मरला से ज्यादा जमीन खरीदी है, जिसकी कीमत 37.17 करोड़ रुपये है. सरकार ने यह भी साफ किया कि अक्टूबर 2019 से बाहरी लोगों या गैर-निवासियों को शॉपिंग मॉल, अस्पताल या कॉलेज बनाने के लिए कोई जमीन अलॉट नहीं की गई है.

Published at : 31 Oct 2025 06:06 PM (IST)
JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
