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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirपहलगाम में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी पर्यटकों से भरी कार, गुजरात के पति-पत्नी की मौत

पहलगाम में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी पर्यटकों से भरी कार, गुजरात के पति-पत्नी की मौत

Pahalgam Accident: अशोक भाई और उनकी पत्नी नैना कश्मीर घूमने आए थे, शनिवार को पहलगाम से अरु आते समय उनकी टैक्सी सड़क से फिसलकर मंडलन के पास एक गहरी खाई में गिर गयी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 17 May 2026 08:00 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें गुजरात से कश्मीर घूमने आए पर्यटकों की गाड़ी पहलगाम में एक खाई में गिर गयी. इसमें एक दम्पत्ति की मौत हो गयी, जबकि गाड़ी का ड्राईवर घायल है. उसे इलाज के लिए भर्ती कार्या गया है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया.

पर्यटकों की पहचान के बाद उनके परिजनों को सूचना दे दी गयी है, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है. फिलहाल हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. रविवार शाम तक परिजनों के पहुँचने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर महंगाई की मार, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का दिख रहा असर

पहलगाम से अरु जाते समय हुआ हादसा 

जानकारी के मुताबिक़ गुजरात निवासी अशोक भाई और उनकी पत्नी नैना कश्मीर घूमने आए थे, शनिवार को पहलगाम से अरु आते समय उनकी टैक्सी सड़क से फिसलकर मंडलन के पास एक गहरी खाई में गिर गयी. जिसमें अशोक और नैना की मौत हो गई. जबकि पहलगाम निवासी रईस अहमद भट्ट गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग रेफर कर दिया गया है. माना जा रहा है कि ड्राईवर का नियंत्रण गाड़ी से हट गया था, जिसके चलते ये हादसा हो गया.

हादसे की जांच शुरू 

पुलिस अधिकारियो ने बताया कि JK21A-0379 की गाड़ी पर्यटकों को लेकर पहलगाम से अरु आ रही थी, तभी अचानक गाड़ी फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके चलते ये हादसा हो गया. पुलिस ने पहचान के बाद गुजरात पुलिस और परिजनों को सूचना दे दी है. और शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है.इसके साथ ही घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की जांच भी शुरू कर दी है. पुलिस ने वाहन चालकों को ऐसे रास्तों पर सावधानी से गाड़ी चलाने की अपील की है.

यहां बता दें कि घाटी में अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं, बावजूद इसके कोई एहतियाती कदम स्थानीय प्रशासन द्वारा नहीं उठाए जा रहे, जिससे ऐसे हादसों पर लगाम लग सके.

यह भी पढ़ें: Jammu Kashmir News: मंत्री सतीश शर्मी ने की तांगे की सवारी, पेट्रोल-डीजल बचाने का दिया संदेश

Published at : 17 May 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Accident News JAMMU KASHMIR NEWS Pahalgam News
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