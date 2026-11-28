जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के अनंतनाग-राजौरी से लोकसभा सांसद मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने कहा कि सरकार के प्रस्तावित डिलिमिटेशन बिल के व्यापक असर होंगे. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वह पार्लियामेंट के आने वाले स्पेशल सेशन में शामिल होंगे. कांग्रेस के पुराने नेता और अनंतनाग के मौजूदा MLA पीरज़ादा मोहम्मद सैयद के शोक समारोह के दौरान मीडिया से बात करते हुए मियां अल्ताफ ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और बिल पर पार्टी का रुख अलायंस जैसा ही रहेगा.

मियां अल्ताफ ने कहा, "हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख अलायंस जैसा ही है. पार्टी सेशन से पहले मीटिंग करके स्ट्रैटेजी बनाएगी." उन्होंने दोहराया कि सोमवार (30 नवंबर) को पेश होने वाले नए डिलिमिटेशन बिल के न सिर्फ J&K बल्कि पूरे देश पर दूरगामी असर होंगे.

डिलिमिटेशन बिल को लेकर हमारी चिंताएं पूरे देश के लिए है- मियां अल्ताफ

उन्होंने आगे कहा, "डिलिमिटेशन बिल को लेकर हमारी जो चिंताएं हैं, वे सिर्फ J&K तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के लिए हैं." हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब तक डिलिमिटेशन के मुद्दे पर पार्टी की लाइन पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, लेकिन मियां अल्ताफ की बातें 17 अप्रैल को लोकसभा में पहले डिलिमिटेशन बिल पर हुई बहस के दौरान उनके दखल की याद दिलाती हैं, जहां उन्होंने जम्मू-कश्मीर और असम को चेतावनी देने वाले उदाहरण के तौर पर बताया था.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब लोकसभा में सिर्फ एक सांसद

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने तब अपने भाषण में विपक्ष की सहमति के बिना इस काम में जल्दबाजी करने के खिलाफ चेतावनी दी थी और इस बात पर जोर दिया था कि संविधान को फिर से बनाना ट्रांसपेरेंट, मेरिट-बेस्ड और आबादी के हिसाब से होना चाहिए. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब लोकसभा में सिर्फ एक MP और राज्यसभा में दो MP हैं, क्योंकि दूसरे MP, आगा रोहुल्लाह ने पार्टी लीडरशिप के साथ मतभेदों के कारण 3 नवंबर को पार्टी और लोकसभा से इस्तीफ़ा दे दिया था.

30 नवंबर को डिलिमिटेशन बिल पेश करेगी केंद्र सरकार

केंद्र सरकार सोमवार (30 नवंबर) को लोकसभा की स्पेशल मीटिंग में संविधान (132वां संशोधन) बिल, 2026 के साथ-साथ डिलिमिटेशन (दूसरा) बिल, 2026 भी पेश करने वाली है. बदले हुए ड्राफ़्ट में सभी राज्यों में लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों को 50 परसेंट बढ़ाने (लोकसभा की संख्या 550 से बढ़ाकर 850 करने) का प्रस्ताव है, ताकि महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिजर्वेशन लागू किया जा सके, इसके बाद 2051 तक सीटों के अनुपात पर रोक लगा दी जाएगी.

PDP विधायक आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने क्या कहा?

उधर, बडगाम से पीडीपी के MLA आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी ने J&K में इस्लामिक जानकारों को पुलिस द्वारा बुलाने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि मुसलमानों पर हमला और पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन बिल पेश करना, भारत को 'एक पार्टी के शासन' की ओर धकेलने और हिंदुत्व के एजेंडे को आसान बनाने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करने की कोशिश का बड़ा उदाहरण है.

'देश को एक-दलीय व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास'

उन्होंने कहा, "इसका मकसद देश से लोकतंत्र को खत्म करना है. पहले यह लोग 'स्पेशल इंस्टेंसिव रिव्यूजन' (SIR) के लिए यह काम करना चाहते थे और अब संसद से एक बड़े पॉलिटिकल एजेंडा को साधने का ज़रिया बना रहा है. यह देश को 'एक-दलीय व्यवस्था' की ओर ले जाने का ही प्रयास है.''

मेहदी ने अनंतनाग में कांग्रेस MLA पीरज़ादा मोहम्मद सैयद की शोक सभा में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए यह बात कही. पूरे देश में एक ही धर्म और एक ही राजनीतिक विचारधारा थोपे जाने के खिलाफ चेतावनी देते हुए मेहदी ने कहा कि इन घटनाओं से लोकतंत्र और जम्मू-कश्मीर का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है.

'J&K वक्फ बोर्ड हिंदुत्व ताकतों के हाथों का हथियार'

धार्मिक विद्वानों को कथित तौर पर पुलिस स्टेशन बुलाने के सवाल पर मेहदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की 'मुस्लिम पहचान' पर लगातार हमले BJP के एजेंडे का हिस्सा हैं और दुर्भाग्य से J&K वक्फ बोर्ड हिंदुत्व ताकतों के हाथों का एक हथियार बन गया है, जो मुस्लिम पहचान को एक रुकावट के रूप में देखते हैं.

'वक्फ का मकसद इस्लामिक कानून के मामलों में दखल देना नहीं'

मेहदी ने कहा, "दिल्ली के लोगों को यह समझना चाहिए कि वक्फ का मकसद सिर्फ धार्मिक रस्मों को आसान बनाना है, न कि इस्लामिक कानून के मामलों में दखल देना. बदकिस्मती से जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड उस पॉलिसी के एक टूल की तरह काम कर रहा है, जिसका मकसद इस्लामिक जानकारों को नीचा दिखाना और डराने के लिए समन जारी करना है."

धार्मिक विद्वानों को पुलिस स्टेशन बुलाने और एक दूसरे के घर में कथित तौर पर तोड़फोड़ करने को लेकर PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, श्रीनगर के पूर्व MP आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी, MLA शेख खुर्शीद और अवामी इतिहाद पार्टी (AIP) सहित अन्य प्रमुख हस्तियों ने व्यापक रूप से निंदा की है.

परिसीमन को लेकर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, बोलीं- 'जब वही खतरा...'