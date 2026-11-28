लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिलों पर चर्चा करने की तैयारी हो रही है. इस बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि जम्मू-कश्मीर के 2022 के परिसीमन में अपनाए गए 'दोषपूर्ण' चुनावी मॉडल को अब पूरे भारत में लागू किया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी है कि इस पर चुप्पी साधना खतरनाक होगा.

महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में लिखा, "जम्मू-कश्मीर का इस्तेमाल बार-बार खतरनाक राजनीतिक प्रयोगों के लिए एक 'टेस्टिंग ग्राउंड' (परीक्षण स्थल) के तौर पर किया गया है. जब हमने इस दोषपूर्ण परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, तब देश के बाकी हिस्सों ने चुप रहना ही बेहतर समझा. आज, जब वही खतरा पूरे भारत पर मंडरा रहा है, तो मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियां आखिरकार जाग रही हैं."

Time and again, J&K has been used as a testing ground for dangerous political experiments. When we sounded the alarm against the flawed delimitation exercise, the rest of the country chose to remain silent. Today, as the very same threat looms over the rest of India, mainstream political parties are finally waking up. Let this be a warning: what is tested on J&K today can be imposed on the rest of India tomorrow. Silence in the face of injustice only emboldens those who perpetrate it. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 28, 2026

सीटों में हेरफेर का विरोध किया जाना चाहिए- महबूबा मुफ्ती

मुफ्ती ने अपनी इस आलोचना को आने वाले राष्ट्रीय परिसीमन से जोड़ा है, जो 2026-27 की जनगणना या 'फ्रीज' (सीमाओं को स्थिर रखने की अवधि) हटने के बाद होने वाला है. उन्होंने चेतावनी दी कि मई 2022 में जम्मू-कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को जिस तरह से विवादित ढंग से फिर से तय किया गया था, जिस पर विपक्षी दलों ने सीटों के बंटवारे में हेरफेर और सीमाओं के साथ छेड़छाड़ (जेरीमैंडरिंग) का आरोप लगाया था ,वह अब पूरे देश के लिए एक 'ब्लूप्रिंट' का काम कर रहा है, और इसका विरोध किया जाना चाहिए.

चुप रहने से अन्याय करने वालों का हौसला ही बढ़ता है- महबूबा मुफ्ती

पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने आगे लिखा, "इसे एक चेतावनी समझें, आज जो जम्मू-कश्मीर में आजमाया गया है, कल उसे पूरे भारत पर थोपा जा सकता है. अन्याय के सामने चुप रहने से केवल अन्याय करने वालों का हौसला ही बढ़ता है." महबूबा मुफ्ती की पार्टी का लोकसभा या राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं है, लेकिन वे भाजपा की चुनावी सीमाओं में हेरफेर और बांटने वाली राजनीति के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही हैं.

महबूबा ने चेतावनी दी कि आने वाले राष्ट्रीय परिसीमन में जम्मू-कश्मीर की तरह 'तर्कहीन' तरीके से निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरे देश में होने वाली यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जानी चाहिए.

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