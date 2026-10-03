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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकटरा-बनिहाल रेल सेक्शन पर बढ़ी ट्रेन की रफ्तार, 100KM प्रति घंटा पर दौड़ी वंदे भारत

कटरा-बनिहाल रेल सेक्शन पर बढ़ी ट्रेन की रफ्तार, 100KM प्रति घंटा पर दौड़ी वंदे भारत

जम्मू-कश्मीर के कटरा-बनिहाल रेल सेक्शन पर ट्रेनों की अधिकतम गति 75 से बढ़ाकर 100 किमी/घंटा कर दी गई. वंदे भारत ने चिनाब और अंजी ब्रिज को 100 की रफ्तार से पार किया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 03 Oct 2026 02:22 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है. श्री माता वैष्णो देवी कटरा-बनिहाल के 111 किलोमीटर लंबे ब्रॉडगेज रेल सेक्शन पर ट्रेनों की अधिकतम अनुमत गति अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है. इससे पहले इस रूट पर अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी. नई गति सीमा के सफल परीक्षण के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज और भारत के पहले केबल-स्टे रेलवे पुल अंजी ब्रिज को 100 किमी/घंटा की रफ्तार से पार किया.

रेलवे के मुताबिक कटरा-बनिहाल सेक्शन की अधिकतम अनुमत गति 75 से बढ़ाकर 100 किमी/घंटा की गई है. यह सेक्शन उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) का महत्वपूर्ण हिस्सा है. गति बढ़ाने से इस रूट पर ट्रेन संचालन अधिक सुगम होने और यात्रा समय में कमी आने की उम्मीद है.

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चिनाब और अंजी ब्रिज पर 100 की रफ्तार

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 26401/26404 ने नए स्पीड लिमिट के तहत सफल परीक्षण किया. ट्रेन ने चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज को 100 किमी/घंटा की रफ्तार से पार किया. चिनाब ब्रिज नदी तल से करीब 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल-स्टे रेलवे ब्रिज है.

पहले 85 और 75 किमी/घंटा थी सीमा

नई व्यवस्था से पहले कटरा-संगलदान सेक्शन पर ट्रेनों की अधिकतम गति 85 किमी/घंटा और संगलदान-बनिहाल के बीच 75 किमी/घंटा तक सीमित थी. रेलवे ने निर्धारित सुरक्षा शर्तों के अनुपालन के बाद गति बढ़ाने को मंजूरी दी थी.

आगे और बढ़ सकती है ट्रेन की रफ्तार

रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में ट्रेनों की गति भविष्य में और बढ़ाई जा सकती है. उन्होंने कटरा में चिनाब और अंजी पुलों का निरीक्षण भी किया. उनका कहना था कि आने वाले समय में 100 किमी/घंटा से आगे की गति पर भी काम किया जा सकता है. रेलवे के अनुसार इस बदलाव से यात्रियों को तेज और सुविधाजनक सफर के साथ USBRL पर ट्रेन संचालन में भी सुधार मिलेगा.

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Published at : 03 Oct 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Vande Bharat JAMMU KASHMIR
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