कश्मीरी पंडितों की धमकी मामले में नया मोड़, एक्टिविस्ट राकेश हंडू गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर पुलिस अब एक कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट राकेश हंडू की भूमिका की जांच कर रही है. उसे ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें धमकियां पाने वाले कर्मचारियों की सूची में हेरफेर की गई थी. इसमें बारामूला के एक कश्मीरी पंडित कर्मचारी का नाम भी जोड़ दिया गया था. हंडू ने 2008 में NC अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे. दिल्ली आने से पहले, उन्होंने कई सालों तक जम्मू-कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के साथ मिलकर आतंकवाद-विरोधी अभियानों में काम किया था.

दिल्ली में वे एक RTI और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे और 'कश्मीरी पंडितों की वापसी' के मुद्दे के लिए संघर्ष करते रहे. जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार, 17 सितंबर को बारामूला पुलिस स्टेशन में फरीदाबाद (हरियाणा) के रहने वाले राकेश हंडू के खिलाफ FIR (नंबर 151/2026) दर्ज की गई थी. यह FIR प्रधानमंत्री पुनर्वास योजना के तहत सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे रोहित रैना की शिकायत पर दर्ज की गई थी.

राकेश हंडू ने धमकियां देने वाली सामग्री को फैलाया X पर

पुलिस का कहना है कि आरोपी राकेश हंडू ने कथित तौर पर 'सोल्जर ऑफ रेजिस्टेंस/यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल' के नाम से धमकियां देने वाली सामग्री तैयार की और उसे बार-बार X (ट्विटर) पर फैलाया. उसने मूल जानकारी में बदलाव करके शिकायतकर्ता रोहित रैना को अपना निशाना (टारगेट) बताया था. पुलिस ने बताया कि इन धमकियों के कारण शिकायतकर्ता की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई थी. इसके अलावा, घाटी में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के बीच इन धमकी भरे पत्रों के लगातार सामने आने से दहशत फैल गई.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू कर दी. साइबर सेल ने इंटरनेट पर छानबीन शुरू की ताकि इन धमकी भरे पोस्ट के स्रोत तक पहुंचा जा सके. इन धमकियों की वजह से सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों को लगभग तीन हफ्तों तक काम से दूर रहना पड़ा. क्यूंकि राकेश हंडू ही ये धमकी भरे पोस्ट डाल रहा था, इसलिए उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था. हालांकि, रोहित रैना से जुड़े मामले में नाम आने और जांच के केंद्र में होने के बावजूद, उसने कई बार जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया.

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जांच में सहयोग नहीं पर कानूनी प्रक्रिया में किया गिरफ्तार

जब आरोपी ने समन का पालन नहीं किया, तो जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संबंधित अदालत से गिरफ्तारी वारंट हासिल किया और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए 17 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया. 17 अक्टूबर को हंडू की पत्नी को दी गई गिरफ्तारी के आधारों के अनुसार, यह मामला एक गैर-जमानती अपराध से जुड़ा है.

बारामूला पुलिस ने बताया, 'आरोपी ने BNSS की धारा 35(3) के तहत तीन नोटिस मिलने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया.' पुलिस ने आगे बताया कि सोशल मीडिया पर की गई आठ पोस्ट, उनसे जुड़े दस्तावेजी सबूत और धमकियां देने के लिए इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं.

IT एक्ट की धारा 66F और 84C के तहत अपराध बनते पाए

पुलिस ने कहा कि गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और CDR (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) भी हासिल कर लिया गया है. 'कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को दी गई धमकियों' के मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए, जब्त किए गए दो मोबाइल फोन और X (ट्विटर) अकाउंट की जानकारी को तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है. जांच के दौरान प्रथम दृष्टया IT एक्ट की धारा 66F और 84C के तहत अपराध बनते पाए गए हैं.

हालांकि अभी FSL (फोरेंसिक साइंस लैब) और तकनीकी विश्लेषण रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन 'कश्मीरी पंडितों' को दी गई धमकियों के इस चर्चित मामले में जांच जारी है. 17 अक्टूबर को बारामूला पुलिस की एक टीम ने हरियाणा के फरीदाबाद से राकेश हंडू को गिरफ्तार किया. उस पर अगस्त में फैलाई गई उन धमकियों में शामिल होने का आरोप है, जिनमें कथित तौर पर कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के नाम और संपर्क विवरण दिए गए थे.

3,000 से अधिक लोगों को OGW होने के संदेह में किया गिरफ्तार

पुलिस महानिरीक्षक (IGP) सुजीत कुमार ने इन घटनाक्रमों की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस को हंडू की कथित संलिप्तता के बारे में 'ठोस और गंभीर सुराग' मिले हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आरोप अभी जांच और न्यायिक कार्यवाही का विषय हैं. धमकियों की इस घटना ने कश्मीरी पंडितों के लिए प्रधानमंत्री के विशेष रोजगार पैकेज के तहत नियुक्त कर्मचारियों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी थी. सुरक्षा चिंताओं के चलते, सैकड़ों कर्मचारियों को प्रशासनिक अवकाश पर भेज दिया गया और उन्हें लगभग तीन सप्ताह तक अपनी ड्यूटी से दूर रहने के लिए कहा गया.

अब, धमकियों वाले पोस्टर के इस मामले में एक कश्मीरी पंडित के ही कथित तौर पर शामिल होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस सूत्रों का मानना है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, जिसमें कश्मीरी पंडितों और अल्पसंख्यकों पर हुए पिछले हमलों का इस्तेमाल निजी विवाद सुलझाने या अन्य गुप्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया हो.

जुलाई और अगस्त के दौरान प्रवासी मजदूरों को दी गई धमकियों और उन पर हुए लक्षित हमलों के बाद, अधिकारियों ने एक बड़ा अभियान चलाया. इस अभियान में 3,000 से अधिक लोगों को 'ओवरग्राउंड वर्कर' (OGW) होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया. 'ओवरग्राउंड वर्कर' शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है, जिन पर आतंकवादियों को गुप्त रूप से मदद पहुँचाने का आरोप होता है.