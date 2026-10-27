J&K में उमर सरकार का पहला कैबिनेट फेरबदल, 4 नए मंत्री शामिल, सतीश शर्मा की छुट्टी

जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अक्टूबर 2024 में सत्ता में वापसी के बाद, अपना पहला बड़ा कैबिनेट फेरबदल किया है. इसमें कश्मीर घाटी पर ज्यादा जोर दिया गया है, जहां से पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थीं. आज जिन नए मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्ला, शमीम फिरदौस और अल्ताफ कल्लू शामिल हैं. ये सभी मंत्री कई बार चुनाव जीत चुके हैं.

पार्टी ने मंत्रियों के चयन में वरिष्ठता और विधायी अनुभव को प्राथमिकता दी है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार में आज शामिल होने वाले ये चारों अनुभवी विधायक कश्मीर घाटी से हैं, जबकि जिस एकमात्र मंत्री को हटाया गया है, वह जम्मू क्षेत्र से आते हैं. अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्ला, शमीम फिरदौस और अल्ताफ कल्लू को शामिल करना यह दिखाता है कि पार्टी अनुभवी नेताओं को तरजीह देती है. इनमें ऐसे नेता शामिल हैं जो कई बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और पहले भी मंत्री रह चुके हैं. इस फेरबदल में निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को मंत्री पद से हटा दिया गया है.

शमीम फिरदौस और अल्ताफ कल्लू भी मंत्रीमंडल में शामिल

श्रीनगर के खानयार से सात बार विधायक रहे अली मोहम्मद सागर पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं और पिछली सरकारों में भी मंत्री रह चुके हैं. चार बार विधायक रहे सैफुल्ला ने कुपवाड़ा का तीन बार प्रतिनिधित्व किया था और इस बार वे नई बनी त्रेहगाम सीट से चुनाव जीते हैं. उनके पास भी पहले मंत्री रहने का अनुभव है. इन दोनों नेताओं का लंबा विधायी करियर इस फेरबदल में खास तौर पर उभर कर सामने आता है, जो यह दिखाता है कि मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में राजनीतिक अनुभव और वरिष्ठता को कितनी अहमियत दी गई है.

हब्बाकदल से तीन बार की विधायक शमीम फिरदौस और पहलगाम से दो बार के विधायक अल्ताफ कल्लू (जो विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं) को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. ये दोनों पहली बार मंत्री परिषद का हिस्सा बन रहे हैं और अपने विधायी अनुभव से सरकार को लाभ पहुंचाएंगे.

'माफी मांगें या पाकिस्तान जाकर रहने का सोचें', निशाने पर फारूक अब्दुल्ला

पार्टी अब स्थापित नेताओं को मंत्रिमंडल में दे रही जगह

इन चार विधायकों का चयन यह दर्शाता है कि पार्टी अब अपने स्थापित नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दे रही है. साथ ही, इसमें वरिष्ठता, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और पार्टी के संगठनात्मक पहलुओं के बीच एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है. इस फेरबदल में कश्मीर घाटी के अलग-अलग हिस्सों को प्रतिनिधित्व दिया गया है. अली मोहम्मद सागर और शमीमा फिरदौस श्रीनगर जिले से हैं, मीर सैफुल्ला उत्तरी कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं, और अल्ताफ कल्लू दक्षिणी कश्मीर का प्रतिनिधित्व करेंगे.

शमीमा फिरदौस, सकीना इट्टू के बाद मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली दूसरी महिला होंगी. सकीना इट्टू के पास अभी स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग हैं. इन चार नए सदस्यों के शामिल होने के बाद, मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या बढ़कर नौ हो जाएगी, जो कि इसकी अधिकतम सीमा है. इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. इनमें से सात सदस्य कश्मीर संभाग से और दो सदस्य जम्मू संभाग से होंगे.

2024 चुनाव के दो साल से अधिक समय के बाद हुआ फेरबदल

उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, जो नौशेरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं और जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष रविंदर रैना को हराया था, मंत्रिमंडल में एकमात्र हिंदू सदस्य होंगे. यह फेरबदल 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा सरकार बनाने के दो साल से अधिक समय बाद हुआ है.

यह कदम सरकार के गठन को लेकर हुई बातचीत के बाद उठाया गया है, जिसमें वरिष्ठ विधायकों को शामिल करने और विभिन्न क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने पर चर्चा हुई थी. नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने तब तक सरकार से बाहर रहने का फैसला किया है, जब तक कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं मिल जाता. इसलिए, उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के बिना ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया है. चार वरिष्ठ विधायकों के मंत्रिमंडल में शामिल होने और शर्मा को हटाए जाने के साथ, यह फेरबदल अक्टूबर 2024 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद का पहला बड़ा पुनर्गठन है.