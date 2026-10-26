जम्मू कश्मीर: उमर अब्दुल्ला कैबिनेट में कौन होगा कौन नहीं? आज हो जाएगा फैसला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने पांच कैबिनेट सहयोगियों द्वारा लगभग दो सप्ताह पहले सौंपे गए इस्तीफों पर अंतिम फैसला सोमवा (26 अक्टूबर) की शाम को लेंगे. इस कदम से मंत्रिपरिषद के बहुप्रतीक्षित विस्तार का रास्ता साफ हो जाएगा.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और मौजूदा विधायक तनवीर सादिक ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए बताया कि नए मंत्री मंगलवार (27 अक्टूबर) की सुबह 10:30 बजे शपथ लेंगे. उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वे किसका इस्तीफा स्वीकार करते हैं और किसे मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं.

आज शाम 7 बजे तक कर दिया जाएगा सूचित

तनवीर सादिक ने कहा, "जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उन्हें आज शाम 7 बजे तक सूचित कर दिया जाएगा. पार्टी नेतृत्व ने अंतिम सूची तैयार कर ली है, लेकिन यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और केवल नेतृत्व को ही पता है कि कौन मंत्री बनेगा."

2 हफ्ते पहले सौंप दिया था इस्तीफा

उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के सभी पांच मंत्रियों ने लगभग दो पखवाड़े (दो सप्ताह) पहले मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिससे सरकार में उनके बने रहने या न रहने का फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया था.

सूत्रों ने बताया, "मुख्यमंत्री आज तय करेंगे कि किन इस्तीफों को स्वीकार करना है और किन्हें अस्वीकार करना है. जिन मंत्रियों को हटाया जाना है, उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए जाएंगे, जबकि जो मंत्री बने रहेंगे, उनके इस्तीफे अस्वीकार कर दिए जाएंगे."

कल होगा नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण

इस फैसले से मौजूदा मंत्रियों का भविष्य तय होने की उम्मीद है और इससे उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में नए चेहरों को शामिल करने का रास्ता खुलेगा. नए मंत्रियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार, 27 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे श्रीनगर के लोक भवन में आयोजित किया जाएगा. वर्तमान में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित छह सदस्य हैं, और तीन मंत्रियों के पद खाली हैं.

सीएम समेत हो सकते हैं 9 मंत्री

'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019' की धारा 53 के तहत, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती. 90 निर्वाचित सीटों के साथ, जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम नौ मंत्री हो सकते हैं.

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