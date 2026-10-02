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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirनौकरी के नाम पर 114 करोड़ की कमाई? पीडीपी MLA ने सरकार को घेरा

नौकरी के नाम पर 114 करोड़ की कमाई? पीडीपी MLA ने सरकार को घेरा

PDP विधायक वहीद पारा ने राज्य में बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं. साथ ही उन्होंने सरकार पर भी कई आरोप लगाए हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 02 Oct 2026 06:26 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रिया PDP विधायक वहीद-उर-रहमान पारा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने गंभीर चिंता जताते हुए और सरकारी आंकड़ों का हवाला दिया. PDP विधायक वहीद-उर-रहमान पारा ने कहा है कि सरकार J&K के युवाओं को लूट रही है.

वहीद ने आरोप लगाया है कि जम्मू-कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन (JKPSC) और J&K सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने 2023-24 से 2025-26 तक के तीन वित्तीय वर्षों में विज्ञापित 15,964 पदों के लिए मिले 21.12 लाख आवेदनों के जरिए युवाओं से 114 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूले हैं.

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विधायक ने एक्स पोस्ट में उठाए सवाल

वहीद पारा ने X पोस्ट में कहा कि इन दो भर्ती एजेंसियों ने इस दौरान एप्लीकेशन फीस के तौर पर लगभग 114 करोड़ जमा किए और JKPSC की 38 परीक्षाओं की ओर इशारा किया जो अभी भी लंबित हैं. उन्होंने बिना चेयरमैन के संवैधानिक आयोग के कामकाज पर भी सवाल उठाए और उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से दखल देने की अपील की.

विधायक द्वारा बताए गए आंकड़े हाल ही में संपन्न हुए छठे सत्र के दौरान उनके सवाल के जवाब में J&K विधानसभा के सामने रखे गए थे. सरकार के जवाब के अनुसार, JKPSC ने 4,961 विज्ञापित पदों के लिए 245 भर्ती परीक्षाएं आयोजित कीं, जबकि JKSSB ने तीन साल की अवधि के दौरान 11,003 पदों के लिए 124 परीक्षाएं आयोजित कीं.

इस अवधि के दौरान JKPSC को 2,76,065 आवेदन मिले और उसने एप्लीकेशन फीस के तौर पर 24.42 करोड़ जमा किए, जबकि JKSSB को 18,36,056 आवेदन मिले और उसने ₹89.49 करोड़ जमा किए. दोनों एजेंसियों को मिलाकर कुल 21.12 लाख से ज्यादा आवेदन मिले और लगभग 113.91 करोड़ जमा हुए. 

सरकारी आंकड़ों पर एक नजर

सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि JKPSC की 38 परीक्षाएं लंबित थीं, जिनमें 2025-26 की 32 और 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली अवधि की चार परीक्षाएं शामिल हैं. आयोग की 2023-24 में दो और 2024-25 में कोई भी परीक्षा लंबित नहीं थी.

लंबित और रद्द की गई परीक्षाओं के संबंध में फीस के तौर पर कुल ₹28.76 लाख जमा किए गए थे. ये आंकड़े एक चिंताजनक स्थिति दिखाते हैं क्योंकि विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में आधिकारिक बेरोजगारी दर 6.7% है, जो राष्ट्रीय औसत 3.5% से लगभग दोगुनी है.

सरकार के 'मिशन युवा' के तहत किए गए एक व्यापक बेसलाइन सर्वेक्षण से पता चला है कि 18 से 60 वर्ष की आयु के 4.73 लाख से अधिक लोग वर्तमान में बेरोजगार हैं लेकिन काम करने के इच्छुक हैं. इनमें से लगभग 3.49 लाख बेरोजगार युवा क्षेत्रीय सरकारी रोजगार कार्यालयों में सक्रिय रूप से पंजीकृत हैं.

सरकार ने क्या कहा?

सरकार ने कहा है कि JKPSC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की मदद से, पद वापस लेने या एक से अधिक बार भुगतान किए जाने के मामलों में फीस वापसी के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम विकसित कर रहा है. इसने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल परीक्षा स्थगित होने के कारण फीस वापस नहीं की जाती है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जारी रहती है.

पारा ने अपनी पोस्ट में लंबित परीक्षाओं और चेयरमैन के खाली पद को नौकरी के उम्मीदवारों के बीच अनिश्चितता से जोड़ा और उपराज्यपाल तथा मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की. सितंबर में प्रकाशित रिपोर्टों में कहा गया था कि अगस्त में ए.के. चौधरी के रिटायर होने के बाद JKPSC चेयरमैन का पद खाली हो गया था, और आयोग दो मौजूदा सदस्यों के साथ काम कर रहा है.

यह मुद्दा J&K में सरकारी नौकरी के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच उठा है. विधानसभा के आंकड़ों से पता चलता है कि तीन साल की अवधि के दौरान JKPSC और JKSSB द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में 11.24 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे.

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Published at : 02 Oct 2026 06:25 PM (IST)
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