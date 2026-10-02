J&K: पहलगाम विधायक अल्ताफ वानी पर FIR, PSO से मारपीट का आरोप

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक और पार्टी के प्रवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई J&K पुलिस की सिक्योरिटी विंग से जुड़े और विधायक के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) के तौर पर तैनात एक पुलिसकर्मी की शिकायत पर की गई है.

जम्मू-कश्मीर में पहलगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक अल्ताफ वानी और पार्टी के प्रवक्ता पर PSO से मारपीट का आरोप लगा. इस मामले को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. यह मामला सदर पुलिस स्टेशन (अनंतनाग) में FIR नंबर 332 के तहत दर्ज किया गया, जो J&K पुलिस की सिक्योरिटी विंग के एक पुलिस अधिकारी की लिखित शिकायत पर आधारित है.

विधायक की सुरक्षा में ड्यूटी कर रहा था पुलिसकर्मी

शिकायत के अनुसार, घटना तब हुई जब पुलिसकर्मी विधायक की आधिकारिक सुरक्षा टीम के हिस्से के तौर पर पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) के रूप में अपनी ड्यूटी निभा रहा था. शिकायतकर्ता का आरोप है कि पहलगाम के विधायक और पार्टी के प्रवक्ता दोनों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे साफ तौर पर चोटें आईं.

पुलिस ने बताया कि सख्त कार्रवाई की मांग वाली लिखित शिकायत के आधार पर, श्रीनगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की पूरी जांच चल रही है.

तीन बार के विधायक हैं अल्ताफ वानी

अल्ताफ अहमद वानी (कल्लू) नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रमुख नेता और तीन बार के विधायक हैं. वे अभी अनंतनाग जिले के पहलगाम विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वहीं, उमेश तलाशी भी सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति हैं और पार्टी के अतिरिक्त प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद अब जांच शुरू कर दी. साथ ही घटना के हर पहलुओं की गहनता से छानबीन की जा रही है. पुलिस का कहना है कि सबूतों और गवाहों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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