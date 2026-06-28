श्रीनगर में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड, 1 जुलाई से झमाझम बारिश का अनुमान

मई और जून के महीनों में अपेक्षाकृत ठंडे मौसम का आनंद लेने के बाद, अब कश्मीर घाटी अचानक भीषण गर्मी और लू जैसी स्थिति की चपेट में आ गई है. पिछले दो दिनों में पूरी घाटी के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में रविवार को इस मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया, जहां अधिकतम तापमान 33.8°C तक पहुंच गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों तक इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई खास संभावना नहीं है.

1 से 4 जुलाई के बीच बदलेगा मौसम

श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि जून के अंत तक समूचे जम्मू-कश्मीर में मौसम शुष्क रहने और उच्च तापमान बने रहने की संभावना है. हालांकि, 1 जुलाई से 4 जुलाई के बीच मौसम में एक बड़ा बदलाव देखा जाएगा. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आगे बढ़ती मानसूनी हवाओं के साथ एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) केंद्र शासित प्रदेश को प्रभावित करेगा, जिससे 1 जुलाई से अधिकांश क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने की उम्मीद है.

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ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट

इस मौसमी सिस्टम के कारण जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में व्यापक बारिश, आंधी-तूफान, तेज हवाएं, बिजली कड़कने और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि (Hailstorm) होने की संभावना जताई गई है. बारिश के इस दौर से असामान्य रूप से गर्म हो चुके मौसम से बड़ी राहत मिलेगी और तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की जाएगी.

पहाड़ी और बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लिए चेतावनी

हालांकि, मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर व्यवधान (भूस्खलन या जलभराव) पैदा हो सकता है. इसे देखते हुए विशेष रूप से बाढ़ संभावित और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को 1 से 4 जुलाई के बीच सतर्क रहने और प्रशासन की मौसम संबंधी सभी सलाहों (Advisories) का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

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