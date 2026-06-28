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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirअमरनाथ यात्रियों के लिए बड़ी राहत, जम्मू में ऑटो-टैक्सी चालकों को बांटी जाएंगी रेट लिस्ट

अमरनाथ यात्रियों के लिए बड़ी राहत, जम्मू में ऑटो-टैक्सी चालकों को बांटी जाएंगी रेट लिस्ट

अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू परिवहन विभाग ने ऑटो-टैक्सी चालकों पर सख्ती का ब्लूप्रिंट तैयार किया है. 15000 रेट लिस्ट बांटी जाएंगी. मीटर अनिवार्य होगा, अधिक किराया लेने पर कार्रवाई होगी.

Written By : अजय बाचलू |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 28 Jun 2026 02:04 PM (IST)
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अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले परिवहन विभाग ने यात्रियों को मनमाना किराया वसूलने वाले ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों पर सख्ती बरतने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है. विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं.

आरटीओ जसमीत सिंह ने बताया कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है. यात्रा के दौरान देशभर से लाखों श्रद्धालु जम्मू पहुंचेंगे. ऐसे में किराए को लेकर किसी भी प्रकार की लूट रोकने के लिए विभाग ने 15,000 रेट लिस्ट की कॉपियां छपवा ली हैं. 

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मीटर लगवाने की मुहिम

विभाग ने करीब एक महीने पहले ई-ऑटो और रिक्शा चालकों को मीटर लगवाने की हिदायत दी थी. अधिकांश चालकों ने मीटर लगा लिए हैं. अब रेट लिस्ट को सभी चालकों को वितरित किया जाएगा, ताकि मीटर न लगे होने पर भी यात्री रेट लिस्ट के अनुसार ही किराया दे सकें.

ये होगी रेट लिस्ट

विभाग द्वारा जारी दरों के अनुसार: पेट्रोल ऑटो: पहले किलोमीटर के लिए 26 रुपये, उसके बाद प्रति किलोमीटर 20 रुपये, ऑटो के लिए पहले किलोमीटर पर 25 रुपये, बाद में 20 रुपये प्रति किलोमीटर तो ई-रिक्शा के 15 रुपये प्रति किलोमीटर किराया तय किया गया है. विभाग ने सभी चालकों को किराया चार्ट वाहन के अंदर स्पष्ट रूप से चिपकाने के निर्देश दिए हैं. यदि चार्ट खराब या अस्पष्ट हो तो चालक को तुरंत नया चार्ट लगवाना होगा. 

किराया ज्यादा वसूला तो होगी कार्रवाई

देशभर से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए जम्मू के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और अन्य प्रमुख स्थानों पर बड़े-बड़े कोडिंग बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिन पर किराया दरें लगातार प्रदर्शित होंगी. आरटीओ जसमीत सिंह ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई चालक निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलता पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यात्रियों से अपील

परिवहन विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि वे किराया चुकाते समय रेट लिस्ट का अवलोकन जरूर करें और अधिक किराया लेने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं. विभाग का लक्ष्य है कि इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो.

Amarnath Yatra: अमरनाथ बेस स्टेशन के पास CRPF तैनात, चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

Published at : 28 Jun 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Amarnath Yatra Shrinagar News Jammu Kasmir News
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