दिसंबर से पहले ही कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में इस सीजन की सबसे ठंडी रात

दिसंबर का महीना शुरू होने से पहले ही कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. पारा फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे चला गया है. शोपियां में पारा माइनस 5.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि श्रीनगर में तापमान रविवार (23 नवंबर) रात माइनस 3.2°C रहा, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी.

कश्मीर में मौसम विभाग ने कहा, ''रविवार (23 नवंबर) को श्रीनगर में -3.2°C तापमान रहा, जो अब तक की सबसे ठंडी रातों में से एक थी, जबकि पहलगाम में -4.0°C और गुलमर्ग में -1.9°C तापमान दर्ज किया गया.

पूरे साउथ कश्मीर में ठंड और तेज

मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पूरे साउथ कश्मीर में ठंड और तेज हो गई, क्योंकि पुलवामा में तापमान -5.0°C और शोपियां में -5.1°C तक गिर गया, जिससे वे इस इलाके के सबसे ठंडे इलाकों में से एक बन गए. ज़ोजिला जैसे ऊंचे इलाकों में -16.0°C पर ठंड जारी रही.

कहां कितना रहा तापमान?

पूरे नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में भी तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से काफी नीचे रहा. कुपवाड़ा में -3.2°C, बडगाम में -3.4°C, और बारामूला में तापमान तेजी से गिरकर -4.6°C हो गया. अवंतीपोरा और सोनमर्ग दोनों में -3.2°C, जबकि पंपोर में -4.5°C तक तापमान गिरा. श्रीनगर के एयरपोर्ट इलाके में भी बहुत ज़्यादा ठंड रही और पारा -3.6°C पर रहा.

जम्मू में मैदानी इलाकों और ऊपरी इलाकों के बीच तापमान में काफी फर्क दिखा. जम्मू शहर में 10.0°C, कटरा में 9.2°C और कठुआ में भी 9.2°C तापमान दर्ज किया गया. हालांकि, ऊंचे इलाकों में ज्यादा ठंडे रहे. बनिहाल में तापमान गिरकर -1.2°C, भद्रवाह में 0.5°C और राजौरी में 3.3°C रहा.

लेह और लद्दाख में भी कड़ाके की ठंड

लद्दाख में भी बहुत ज़्यादा ठंड की स्थिति बनी रही. लेह में -8.2°C रिकॉर्ड किया गया, जबकि कारगिल थोड़ा नीचे -8.6°C पर आ गया. द्रास, जिसे अक्सर भारत की सबसे ठंडी आबादी वाली जगह के तौर पर जाना जाता है, वहां -10.3°C रिकॉर्ड किया गया, और न्योमा में -11.8°C के साथ और भी ज़्यादा ठंड रही. नुबरा और पदुम जैसे दूसरे इलाके भी -6.6°C और -9.3°C पर जम गए.

पूरे कश्मीर में आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

आने वाले दिनों में पूरे कश्मीर में मौसम ज्यादातर सूखा रहने की उम्मीद है और रात का तापमान ज़ीरो से नीचे रहने की संभावना है. डिपार्टमेंट ने 2 और 3 दिसंबर को हल्के बादल छाए रहने का भी अनुमान लगाया है, जिससे रात के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ठंड के हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

कश्मीर में तापमान में तेज़ी से गिरावट देखी जा रही है क्योंकि यह इलाका धीरे-धीरे 21 दिसंबर से शुरू होने वाले 40 दिनों के कड़ाके की सर्दी के चिल्ला-ए-कलां की ओर बढ़ रहा है.