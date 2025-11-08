बर्फबारी के बाद कश्मीर में कड़ाके की ठंड, पहलगाम और गुलमर्ग में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचा तापमान

सर्दियों के जल्दी आने की घोषणा के साथ ही कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और पूरी घाटी में तापमान तेज़ी से गिर गया है. ठंड की ये स्थिति ऊपरी इलाकों में हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण है, जहां हल्की बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद रात में आसमान साफ रहने के कारण मौसम सूखा रहा.

श्रीनगर स्थित मौसम विभाग के अनुसार, अगले दस दिनों तक मौसम ज़्यादातर सूखा रहने का अनुमान है, लेकिन पारे में गिरावट से ठंड बढ़ गई है, जिससे नवंबर की शुरुआत में ही सामान्य से ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है. श्रीनगर के लोगों ने मौसम की सबसे ठंडी रात का अनुभव किया, जब न्यूनतम तापमान फ्रीजिंग पॉइंट के करीब 0.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम है. पहलगाम और गुलमर्ग जैसे मशहूर टूरिस्ट जगहों पर तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से काफी नीचे चला गया है, जिससे घाटी एक विंटर वंडरलैंड में बदल गई है.

पहलगाम में शून्य से नीचे तीन डिग्री

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पहलगाम में घाटी का सबसे कम तापमान माइनस 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, इसके बाद गुलमर्ग में माइनस 2.6 डिग्री सेल्सियस रहा. अन्य क्षेत्रों में भी तापमान शून्य से नीचे रहा, जिसमें काज़ीगुंड में माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, कुपवाड़ा में माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस और कोकरनाग में माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस रहा.

17 नवम्बर तक कोई बदलाव नहीं

मौसम विभाग के अधिकारियों ने यहां बताया कि अगले कई दिनों तक कश्मीर में मौसम आम तौर पर सूखा रहने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि 17 नवंबर तक मौसम में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है. हालांकि, तापमान में और गिरावट के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है. सूखे मौसम और साफ आसमान के कारण रात का तापमान तेज़ी से गिरा है, खासकर दक्षिण और उत्तरी कश्मीर में. सुबह-सुबह छतों और गाड़ियों पर पाला जम जाता है, और लोग गर्म रहने के लिए पारंपरिक हीटिंग तरीकों जैसे कांगड़ी (मिट्टी के आग के बर्तन) का इस्तेमाल करने लगे हैं.

छाई हुई है बर्फ की चादर

उत्तरी कश्मीर के बारामूला ज़िले में गुलमर्ग स्की रिज़ॉर्ट एक खूबसूरत विंटर वंडरलैंड में बदल गया है, मोती जैसी सफेद बर्फ ने घास के मैदानों, चीड़ के जंगलों और पहाड़ों की ढलानों को ढक लिया है, जिससे लुभावने नज़ारे दिख रहे हैं, जो पर्यटकों और फोटोग्राफरों दोनों को आकर्षित कर रहे हैं.