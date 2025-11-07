हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
CM उमर अब्दुल्ला ने PDP-BJP पर लगाया मिलीभगत का आरोप, 'दोस्ती अभी भी बरकरार'

Jammu Kashmir Politics: बडगाम में रोड शो में उमर अब्दुल्ला ने PDP-BJP पर मिलीभगत का आरोप लगाया. उन्होंने स्मार्ट मीटर पर कहा कि मीटर लगाने पर ही NC के वादे अनुसार 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार (7 नवंबर) को बडगाम में एक रोड शो को संबोधित करते हुए अपने राजनीतिक विरोधियों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के बीच "दोस्ती" अभी भी बरकरार है.

इसके साथ ही, उन्होंने राज्य में चल रहे स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया. उमर ने कहा कि अगर लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहते हैं, तो वे न लगवाएं, लेकिन साथ ही चेताया कि ऐसा करने पर उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के मैनिफेस्टो में वादा किए गए 200 यूनिट मुफ्त बिजली का फायदा नहीं मिलेगा.

मीटर नहीं, तो 200 यूनिट मुफ्त बिजली नहीं: सीएम

बिजली के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सीएम उमर ने कहा, "मैं यहां खड़े होकर कह सकता हूं कि ये बिजली के मीटर मुझे विरासत में मिले हैं. ...लेकिन सच यह है कि मैंने इन्हें लगाने का काम नहीं रोका क्योंकि मीटरिंग से बिजली का बिल कम होता है."

उन्होंने मुफ्त बिजली की शर्त स्पष्ट करते हुए कहा, "हमने अपने मैनिफेस्टो में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था. लेकिन बिना मीटर के हम बिजली का बिल तय नहीं कर सकते. ...मुफ्त बिजली तभी दी जा सकती है जहां मीटर लगा हो. अगर आप मीटर नहीं चाहते, तो मत लगवाइए, आपका बिजली का बिल एग्रीमेंट के हिसाब से आएगा. लेकिन अगर आप 200 यूनिट मुफ्त चाहते हैं, तो यह हमारा पक्का वादा है."

PDP-BJP पर साधा निशाना

उमर अब्दुल्ला ने PDP पर हमला बोलते हुए 2014 के चुनावों की याद दिलाई. उन्होंने कहा, "2014 में, PDP ने BJP को सत्ता से बाहर रखने के लिए वोट मांगे थे. आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर PDP को वोट दिया. और चुनावों के बाद नतीजा क्या हुआ?"

उन्होंने आरोप लगाया कि PDP और BJP के बीच रिश्ते अभी भी ठीक हैं और इसका सबूत यह है कि PDP ने नाग्रोटा उपचुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा. उमर ने कहा कि NC और PDP में यही फर्क है कि NC ने BJP से हाथ नहीं मिलाया.

'सत्ता के लिए राज्य का दर्जा सौदा नहीं करेंगे'

उमर ने BJP पर राज्य का दर्जा बहाल करने में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "यह सच है कि अगर आज BJP सत्ता में होती, तो शायद वे जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा दे देते. लेकिन हम यह डील करने को तैयार नहीं हैं. NC सत्ता के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ धोखा नहीं करेगी."

बडगाम को यूनिवर्सिटी और क्रिकेट एकेडमी का वादा

रोड शो के अंत में, मुख्यमंत्री ने बडगाम के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें गांदरबल की तर्ज पर एक यूनिवर्सिटी देने का वादा किया. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वह BCCI के संपर्क में हैं और जम्मू के कठुआ में एक क्रिकेट स्टेडियम तथा बडगाम में एक क्रिकेट एकेडमी बनाने की योजना है.

Published at : 07 Nov 2025 04:10 PM (IST)
JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
