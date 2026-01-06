हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर: पहाड़ों पर बर्फ, मैदानों में सूखा, सूखने लगे झरने और बागान, मौसम के बदलाव ने बढ़ाई चिंता

कश्मीर: पहाड़ों पर बर्फ, मैदानों में सूखा, सूखने लगे झरने और बागान, मौसम के बदलाव ने बढ़ाई चिंता

Climate Change Hits Kashmir: कश्मीर घाटी इस साल गंभीर सूखे की चपेट में है,जहां 65% कम बर्फबारी हुई है. यह मौसमी बदलाव जल स्रोतों को सुखा रहा है, जिससे अरिपाल झरना जैसे प्राकृतिक स्रोत दम तोड़ रहे हैं.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 Jan 2026 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

कश्मीर घाटी, जिसे दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, इस वक्त एक बेहद चिंताजनक मौसमी बदलाव की चपेट में है. एक तरफ गुलमर्ग और पहलगाम की बर्फ पर्यटकों को लुभा रही है, तो दूसरी तरफ घाटी की जमीनी हकीकत डराने वाली है. आंकड़े बताते हैं कि इस साल सर्दियों में 65% कम बर्फबारी हुई है, जिसने कश्मीर की आबोहवा और भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो 12 जनवरी 2021 को श्रीनगर की डल झील पूरी तरह जम चुकी थी और लोग उसकी बर्फ पर चलते हुए फोटो खिंचवा रहे थे. लेकिन आज 6 जनवरी 2026 को नजारा बिल्कुल अलग है. श्रीनगर में अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जो सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा है. रात में पारा -4 डिग्री होने के बावजूद दिन की तेज धूप झील को जमने नहीं दे रही.

सूखते जल स्रोत: अरिपाल झरने ने तोड़ा दम

घाटी के जल स्रोत अब जवाब देने लगे हैं त्राल (पुलवामा) का प्रसिद्ध अरिपाल प्राकृतिक झरना पूरी तरह सूख गया है. पिछले 3 साल में यह दूसरी बार है जब यह सदाबहार झरना सूखा है. श्रीनगर का 'धारा' गाँव से बहने वाला नाला शहर की प्यास बुझाता है, लेकिन अब यह भी सूखने की कगार पर है. अगर जनवरी में बर्फ नहीं गिरी, तो गर्मियों में पीने के पानी का हाहाकार मच सकता है.

सेब के बागानों और खेती पर संकट

कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले Horticulture (बागवानी) पर संकट के बादल हैं. बारिश और बर्फ की कमी से सेब और अन्य मेवों के पेड़ सूखने लगे हैं. बागवानों का कहना है कि अगर मिट्टी को पर्याप्त नमी नहीं मिली, तो इस साल पैदावार आधी रह जाएगी.

जंगल और जंगली जानवर: बढ़ता खतरा

दाचीगाम नेशनल पार्क के पास बर्फबारी न होने से जंगली जानवरों का रास्ता साफ हो गया है, जिससे वे रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं. वहीं, सूखे मौसम के कारण जंगलों में आग लगने का खतरा भी बढ़ गया है.

मौसम विभाग की भविष्यवाणी: 'ड्राई स्पेल' जारी रहेगा

श्रीनगर मौसम विभाग के निदेशक डॉ. मुख्तार अहमद के मुताबिक, "मैदानी इलाकों में दिन में तेज धूप और रातें सर्द बनी रहेंगी. फिलहाल 20 जनवरी तक भारी बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है. कश्मीर में सूखे (Dry Spell) के हालात अभी और गंभीर हो सकते हैं."

बड़ी चिंता

सर्दियों में बर्फ का न गिरना सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि यह गर्मियों के लिए पानी की किल्लत, बिजली उत्पादन में कमी और खेती की बर्बादी का संकेत है. जहां सैलानी 'धूप वाले कश्मीर' का आनंद ले रहे हैं, वहीं स्थानीय लोग आसमान की ओर देख रहे हैं कि कब 'चिल्लई कलां' अपनी असली रंगत दिखाए और घाटी सफेद चादर से ढक जाए.

और पढ़ें
Published at : 06 Jan 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Kashmir Weather JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में गजब हो गया! इस नगर परिषद में कांग्रेस के समर्थन से BJP को बहुमत, शिंदे गुट फायर
महाराष्ट्र में गजब हो गया! इस नगर परिषद में कांग्रेस के समर्थन से BJP को बहुमत, शिंदे गुट फायर
इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
Advertisement

वीडियोज

JNU Protest के पीछे कौन? CPI नेता का चौंकाने वाला खुलासा! | Breaking | BJP | Congress
JNU Protest : JNU में विवादित नारेबाजी पर को लेकर भड़के Ajai Alok | Mahadangal | PM Modi | Amit Shah
JNU Protest: JNU प्रोटेस्ट का असली सच क्या? राजनीतिक विश्लेषक ने खोल दिया राज | PM Modi | Lucknow
JNU Protest: छात्र को मोहरा बनाया जा रहा? AAP प्रवक्ता ने खोली पोल | JNU | PM Modi | Breaking
JNU Protest : JNU में विवादित नारेबाजी पर छात्र नेता का जवाब | Mahadangal | PM Modi | Amit Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में गजब हो गया! इस नगर परिषद में कांग्रेस के समर्थन से BJP को बहुमत, शिंदे गुट फायर
महाराष्ट्र में गजब हो गया! इस नगर परिषद में कांग्रेस के समर्थन से BJP को बहुमत, शिंदे गुट फायर
इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
Delta Force Venezuela Operation: कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
Results
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, बिहार STET का रिजल्ट जारी, इतने अभ्यर्थी सफल; जानें कटऑफ
ट्रेंडिंग
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
ये ससुरी जिंदगी तबाह कर दी है... गर्लफ्रेंड सोफी शाइन पर क्यों भड़के शिखर धवन? देखें वायरल वीडियो
शिक्षा
मप्र में निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई?
मप्र में निकली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget