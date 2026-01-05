हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर: गणतंत्र दिवस से पहले प्रशासन सख्त, VPN सेवाओं के इस्तेमाल पर लगाई रोक

जम्मू-कश्मीर: गणतंत्र दिवस से पहले प्रशासन सख्त, VPN सेवाओं के इस्तेमाल पर लगाई रोक

Jammu Kashmir News: यह आदेश श्रीनगर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) की सिफारिशों पर जारी किया गया है. जो इस नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे तहत उनको अब 'अवैध यूजर' माना जाएगा. 

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Jan 2026 07:03 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर जिले में गणतंत्र दिवस समारोह से पहले अधिकारियों ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सेवाओं के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है. पुलिस को उन यूजर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है, जो इसका इस्तेमाल करेंगे. इसके तहत उन्हें अब ‘अवैध यूजर’ माना जाएगा. 

हालांकि, यह एकतरफा बैन सबसे पहले चिनाब घाटी के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में लगाया गया था, लेकिन बाद में इसे दूसरे इलाकों में भी बढ़ा दिया गया. अधिकारियों ने पुलिस को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

दो महीने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवाएं बंद

श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक कार्यकारी आदेश के जरिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, श्रीनगर जिले के अधिकार क्षेत्र में सभी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवाओं को दो महीने के लिए तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया है.

यह आदेश श्रीनगर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) की सिफारिशों पर जारी किया गया है. जिन्होंने निहित स्वार्थ रखने वाले लोगों द्वारा VPN सेवाओं के दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई थी. जिससे जिले में सार्वजनिक व्यवस्था और साइबर सुरक्षा पर बुरा असर पड़ सकता है.

प्रशासन ने आदेश में क्या कहा?

आदेश के अनुसार, VPN सेवाएं, एन्क्रिप्टेड डेटा भेजकर और पॉइंट-टू-पॉइंट टनल बनाकर, यूजर्स को IP एड्रेस छिपाने और वेबसाइट प्रतिबंधों और फायरवॉल को बायपास करने में सक्षम बनाती हैं.

प्रशासन ने पाया कि ऐसी सुविधाओं का इस्तेमाल गैर-कानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, जिसमें अशांति फैलाना, भड़काऊ सामग्री फैलाना और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक गतिविधियों का समन्वय करना शामिल है.

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दी यह जानकारी

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि VPN के बिना रोक-टोक इस्तेमाल से सार्वजनिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा को गंभीर खतरा है, जिससे बड़े जनहित में तुरंत निवारक उपाय करना जरूरी हो गया है.

हालांकि, आदेश में यह साफ किया गया है कि यह सस्पेंशन नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के जरिए काम करने वाले सरकारी विभागों द्वारा अधिकृत VPN इस्तेमाल पर लागू नहीं होगा. चूंकि सभी संबंधित व्यक्तियों को अलग-अलग नोटिस देना अव्यावहारिक माना गया, इसलिए यह आदेश एकतरफा जारी किया गया है और प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि इस आदेश का व्यापक प्रचार किया जाए.

कई जिलों में वेरिफिकेशन अभियान शुरू

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि बडगाम, कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, गांदरबल और बांदीपोरा सहित कई जिलों में वेरिफिकेशन और मॉनिटरिंग अभियान शुरू किए गए हैं, जहां मोबाइल फोन और इंस्टॉल किए गए एप्लिकेशन की फिजिकल जांच पहले ही शुरू हो चुकी है.

मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में, पुलिस ने 29 दिसंबर, 2025 और 2 जनवरी, 2026 के बीच व्यवस्थित वेरिफिकेशन अभ्यास के दौरान 24 व्यक्तियों की पहचान की. दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में, पुलिस ने जिला-व्यापी अभियान के दौरान 15 लोगों की पहचान की, जबकि उत्तरी कश्मीर के सोपोर इलाके में बारामूला जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए 23 लोग पाए गए.

घाटी से बाहर भी बढ़ा प्रतिबंध

कुलगाम से भी इसी तरह की चेकिंग की खबरें आईं, जहां व्यस्त बाजार इलाकों में मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया. यह प्रतिबंध घाटी से बाहर भी बढ़ा दिया गया है, उधमपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने इसी तरह की सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए दो महीने का बैन लगा दिया है.

अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा अभियानों के बाद लगाए गए ऑनलाइन प्रतिबंधों को बायपास करने के लिए अक्सर VPN का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्रोपेगैंडा या गलत सूचना के लिए फ्लैग की गई वेबसाइटों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ब्लॉक शामिल हैं.

हालांकि VPN का इस्तेमाल दुनिया भर में प्राइवेसी के लिए आम तौर पर किया जाता है, लेकिन अधिकारी मानते हैं कि बढ़ी हुई सुरक्षा अवधि के दौरान इसका अनाधिकृत इस्तेमाल जोखिम पैदा करता है, जिसके लिए अस्थायी प्रतिबंध जरूरी हैं.

और पढ़ें
Published at : 05 Jan 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Police Srinagar News Jammu Kashmire News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
Advertisement

वीडियोज

Daman Fire Breaking: पैकेजिंग कंपनी में लगी भीषण आग..सब कुछ जलकर खाक! | ABP News
Grok AI Controversy: India में बंद होगा Grok ? क्या करेंगे Elon Musk, PM Modi लेंगे बड़ा फैसला!
1000 Years of Somnath Temple Attack: 1000 साल बाद सोमनाथ पर सियासत, Nehru के नाम पर क्यों गरमाई बहस?
Somnath पर हमले हजार साल पूरे, PM Modi ने कांग्रेस पर बोला हमला | Breaking | Congress | ABP News
Daman में भीषण अग्निकांड...दो पैकेजिंग कंपनियां आग की चपेट में, काले धुएं से दहशत | Breaking | Fire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह ने कर ली है तीसरी शादी? मांग में सिंदूर लगाए हसीना संग काटा बर्थडे केक, वीडियो देख फैंस हैरान
पवन सिंह ने कर ली है तीसरी शादी? मांग में सिंदूर लगाए हसीना संग काटा बर्थडे केक
ट्रेंडिंग
Video: बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
ट्रेंडिंग
Hyderabad: शराब के नशे में ऑटो ड्राइवर का हंगामा! सांप छोड़ दूंगा कहकर पुलिस को डराया, हुआ फरार
Hyderabad: शराब के नशे में ऑटो ड्राइवर का हंगामा! सांप छोड़ दूंगा कहकर पुलिस को डराया, हुआ फरार
हेल्थ
Liver Cancer: लिवर कैंसर में कब बदल जाता है फैटी लिवर? दिक्कत बढ़ने से पहले समझें लक्षण
लिवर कैंसर में कब बदल जाता है फैटी लिवर? दिक्कत बढ़ने से पहले समझें लक्षण
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget