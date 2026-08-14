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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir3 मौत-18 नागरिक घायल..., 35 साल बाद पकड़ा गया जम्मू रेलवे स्टेशन धमाके का आतंकी

3 मौत-18 नागरिक घायल..., 35 साल बाद पकड़ा गया जम्मू रेलवे स्टेशन धमाके का आतंकी

Jammu Railway Station Bomb Blast: साल 1991 में जम्मू रेलवे स्टेशन बम ब्लास्ट में शामिल आतंकी अल्ताफ हुसैन शेख को 35 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, वह व्यापारी बनकर घूम रहा था.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 14 Aug 2026 07:45 AM (IST)
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जम्मू रेलवे स्टेशन (Jammu Railway Station Bomb Blast) पर 1991 में हुए आतंकी हमला मामले में जम्मू पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जम्मू पुलिस ने जम्मू रेलवे स्टेशन पर 1991 में हुए हमले के एक और आतंकी को गुरुवार को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आतंकी इस हमले को अंजाम देने के बाद कश्मीर घाटी में अपना व्यापार चल रहा था.

सूत्रों ने बताया कि जम्मू पुलिस को मिली एएक बड़ी कामयाबी में, जम्मू रेलवे पुलिस ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर 1991 में हुए बम धमाके के मामले में दर्ज 'टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट' (TADA) केस में वॉन्टेड एक फरार आतंकवादी को गिरफ्तार किया है. यह हमला प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 पर हुए इस धमाके में दो पैरामिलिट्री जवानों समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी और 18 लोग घायल हो गए थे.

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जम्मू पुलिस ने TADA के तहत आतंकी को किया गिरफ्तार

सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ को बताया है कि जम्मू पुलिस के रेलवे (GRP) पुलिस जम्मू ने TADA के तहत आरोपी और फरार आतंकवादी अल्ताफ हुसैन शेख को गिरफ्तार किया है. वह नजीर अहमद शेख का बेटा है और अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके के मरहामा का रहने वाला है.

1991 को जम्मू रेलवे स्टेशन धमाके में था शामिल

उन्होंने कहा, "इस वॉन्टेड आतंकवादी को 35 साल की लंबी खोजबीन के बाद गिरफ्तार किया गया है; वह अंडरग्राउंड हो गया था और कई दशकों से अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था." सूत्रों ने बताया कि आरोपी आतंकवादी अपने साथियों के साथ मिलकर 2 अप्रैल 1991 को जम्मू रेलवे स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 पर हुए बम धमाके में शामिल था, जिसमें दो पैरामिलिट्री जवानों समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी और 18 आम नागरिक घायल हो गए थे.

इसके मुताबिक, उन्होंने बताया कि GRP जम्मू पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 07/1991 के तहत IPC की धाराओं 307, 302, 120(B) RPC और TADA की धाराओं 3/4 व ESA की धाराओं 4/5 के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान सूत्रों को पता चला कि धमाके वाले दिन ही अमन उल्लाह खान नाम के एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन तीन अन्य भाग निकले थे और कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले दो सालों में GRP जम्मू ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और फरार आतंकवादी की पहचान और पुष्टि उसकी डिटेल्स, घर के पते और छिपी हुई पहचान की जांच करके की. उन्होंने कहा, "उसने बिजबेहरा इलाके में खुद को एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर स्थापित कर लिया था." 

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलिस टीम की लगातार और नतीजे देने वाली कोशिशों के कारण वॉन्टेड आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए गुरुवार को TADA कोर्ट में पेश किया गया.

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Published at : 14 Aug 2026 07:45 AM (IST)
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JAMMU KASHMIR NEWS JAMMU POLICE Jammu Railway Station Bomb Blast Case
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