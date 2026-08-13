'कुछ तो गड़बड़ है...', कश्मीरी पंडितों को धमकी पर फारूक अब्दुल्ला ने उठाए सवाल

जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस से पहले कश्मीरी पंडितों को मिली कथित धमकी के समय और हालात पर सवाल उठाए. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले की जांच करने और धमकी के स्रोत का पता लगाने की मांग की.

श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए, फारूक अब्दुल्ला ने ऑनलाइन धमकियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था उपराज्यपाल के अधीन है और अधिकारियों ने अभी तक यह पता नहीं लगाया है कि धमकी किसने दी और यह कहां से आई.

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अब्दुल्ला ने धमकी की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यहां कुछ गड़बड़ है (ऑनलाइन धमकियों के मामले में)," और कहा कि धमकी से जुड़े हालात की जांच होनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति या समूह की पहचान की जानी चाहिए.

सुरक्षा उपराज्यपाल के पास

अब्दुल्ला ने कहा, "सुरक्षा उपराज्यपाल के अधीन है. यह पता लगाया जाना चाहिए कि ये धमकियां कहां से आईं और किसने दीं." अब्दुल्ला ने कहा कि वह इस घटनाक्रम से हैरान हैं और सुरक्षा के मुद्दे को केवल कश्मीरी पंडित समुदाय के नजरिए से देखने के खिलाफ चेतावनी दी.

उन्होंने कहा, "मैं इसे लेकर हैरान हूं. घाटी में सिर्फ पंडित ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी रहते हैं." उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मामले को देखने का आग्रह किया और कहा कि धमकी के पीछे के हालात का सही ढंग से पता लगाया जाना चाहिए.

कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा बढ़ाई गयी

उनकी यह टिप्पणी उन खबरों के बाद आई है जिनमें कहा गया है कि घाटी में कश्मीरी पंडितों के रहने वाले इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. यह कदम एक कथित धमकी भरे पत्र के सामने आने के बाद उठाया गया, जिसमें समुदाय के सदस्यों के नाम और उनके टेलीफोन नंबर शामिल थे.

खबरों के अनुसार, एहतियात के तौर पर कुछ पंडित कर्मचारियों को अस्थायी रूप से घर से काम करने की अनुमति दी गई थी. यह कथित धमकी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सामने आई है, जब पूरे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है.

अब्दुल्ला की टिप्पणी न केवल कथित पत्र में उल्लिखित लोगों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है, बल्कि इसकी प्रमाणिकता, स्रोत और मकसद का पता लगाने पर भी जोर देती है. पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसकी जांच की मांग की है.

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