गुलमर्ग में 14 हजार फीट की ऊंचाई पर लहराया तिरंगा, 100 घोड़ों के साथ निकली रैली

जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को गुलमर्ग के मशहूर स्की रिसॉर्ट में लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया. जिसमें स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी बढ़चढ़ कर भाग लिया.

इस जश्न के हिस्से के तौर पर पहली बार गुलमर्ग से गुलमर्ग फर्स्ट फेज तक 'तिरंगा पोनी रैली' आयोजित की गई. इस रैली में लगभग 100 घोड़ों और टट्टुओं ने हिस्सा लिया, जिनमें से हर एक पर तिरंगा लगा हुआ था. रैली की रौनक देखते ही बन रही थी. इस दौरान सुरक्षा के बंदोबस्त पूरी तरह चाक-चौबंद थे.

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पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव

वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी इस रैली में शामिल हुए, जिससे 15 अगस्त से पहले यह एक खास आकर्षण बन गया. कश्मीर घाटी में छुट्टियां मना रहे पर्यटकों के लिए यह एक यादगार अनुभव रहा, क्योंकि वे बादलों से घिरी चोटियों के बीच समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा रैली का हिस्सा बने. अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का मकसद लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर स्वतंत्रता दिवस के जश्न में एक नया आयाम जोड़ना था.

स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी हुए शामिल

बारामूला के डिप्टी कमिश्नर एस.एफ. हामिद ने इस समारोह का नेतृत्व किया. इसमें बारामूला के एसएसपी गुरिंदरपाल सिंह, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ तारिक हुसैन के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और गुलमर्ग के अफारवत पहाड़ों पर घूमने आए पर्यटक शामिल हुए. इस मौके पर सेना के जवान, पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे. पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराया गया और डिप्टी कमिश्नर ने औपचारिक सलामी दी.

गुलमर्ग में 14,000 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के दौरान प्रतिभागियों ने झंडा थामकर सम्मान व्यक्त किया. इस कार्यक्रम में इलाके की पहली 'तिरंगा पोनी रैली' भी शामिल थी, जिसमें तिरंगा लिए हुए लगभग 100 घोड़े शामिल थे.

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