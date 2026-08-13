'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर जश्न, चिनाब नदी में तिरंगा बोट रैली का आयोजन

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तर भारत की सबसे खतरनाक नदियों में से एक चिनाब नदी में भी देश भक्ति का रंग दिखा है. रियासी में चिनाब नदी पर तिरंगा बोट रैली का आयोजन किया गया. रियासी जिला प्रशासन ने 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने के जश्न और 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत चिनाब नदी पर एक तिरंगा बोट रैली आयोजित की.

स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के मकसद से आयोजित इस रैली में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और चिनाब नदी में नाव चलाते हुए राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया. इस रैली ने देशभक्ति की भावना का जश्न मनाने के लिए एक अनोखा और रोमांचक मंच प्रदान किया, जिसमें चिनाब के खूबसूरत नजारों के बीच तिरंगा शान से लहरा रहा था.

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'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर जश्न

इस मौके पर बोलते हुए रियासी के डिप्टी कमिश्नर कुमार अभिषेक ने कहा कि तिरंगा बोट रैली 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने के जश्न और 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत आयोजित की गई थी. उन्होंने इस मौके को बहुत गर्व की बात बताया और कहा कि रैली में पुलिस, राफ्टर्स और रियासी के लोगों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया.

कमिश्नर ने की कार्यक्रम की सराहना

कहा कि रैली सफलतापूर्वक आयोजित की गई और सभी प्रतिभागियों के लिए एक यादगार अनुभव रही. उन्होंने कार्यक्रम के दौरान दिखाए गए देशभक्ति के जोश की सराहना की और कहा कि "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम" के सामूहिक उद्घोष ने एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को दर्शाया. इस मौके पर एसएसपी मुकुंद टिबरेवाल, एडीडीसी कृष्ण लाल, एडीसी राकेश कुमार, सीपीओ नरिंदर कुमार, अतिरिक्त एसपी इफ्तिखार अहमद, एसीडी मुकेश शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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