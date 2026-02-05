जम्मू-कश्मीर के रामबन में बड़ा सड़क हादसा, पहाड़ पर फिसली गाड़ी, सेना के जवान की गई जान

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के एक जवान की जान चली गई. यह हादसा बुधवार (4 फरवरी) को जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हुआ, जब एक कार पहाड़ी रास्ते से फिसलकर करीब 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी.

अधिकारियों के अनुसार, मृतक की पहचान 35 वर्षीय सोहन सिंह के रूप में हुई है जो उधमपुर जिले के मद्दा गांव के रहने वाले थे और भारतीय सेना में सेवारत थे. सोहन सिंह रामबन जिले के स्वामी गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. यात्रा के दौरान जैसे ही उनकी कार एक तीखे मोड़ पर पहुंची. वाहन चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क से फिसलते हुए गहरी खाई में जा गिरी.

सड़क हादसे में जवान की मौत

जानकारी के अनुसार, हादसा इतना गंभीर था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सोहन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. चंदरकोट थाना प्रभारी जतिंदर सिंह रकवाल ने बताया कि जवान की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी.

हादसे के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित

पुलिस और राहत दल ने कड़ी मशक्कत के बाद खाई में गिरी कार से शव को बाहर निकाला. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रामबन जिला अस्पताल भेज दिया गया. हादसे के कारण कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई.

जवान की मौत के बाद परिवार में शोक की लहर

इस हादसे के बाद मृतक जवान के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है. स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह वाहन से नियंत्रण खोना बताया जा रहा है. मामले की आगे की जांच जारी है.

