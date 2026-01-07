जम्मू कश्मीर: पुंछ में आतंकियों के 310 मददगारों की पहचान, संपत्ति जब्त करने की तैयारी

जम्मू और कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक नए जॉइंट एंटी-टेरर ऑपरेशन में पुंछ के सीमावर्ती जिले में 310 ऐसे लोगों की पहचान की है जिनके तार आतंकवाद से जुड़े हैं. ये लोग पाकिस्तान और PoJK से काम कर रहे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) से घुसपैठ की कोशिशों में मदद करने, नशीले पदार्थों की तस्करी, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों जैसी आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देकर परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं.

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा किए गए एक बड़े अभियान के बाद पुंछ जिले में लगभग 310 लोगों की पहचान की गई है. इनमें से ज्यादातर आतंकी मास्टरमाइंड मेंढर, सुरनकोट और सबजियां के रहने वाले हैं, जो पिछले तीन दशकों में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) का इस्तेमाल करके पाकिस्तान और PoJK चले गए हैं. और आरोपी अब दुश्मन की ज़मीन से न सिर्फ पुंछ बल्कि पड़ोसी राजौरी जिले में भी अशांति फैलाने के लिए काम कर रहे हैं.

संपत्तियां जब्त करने की प्रक्रिया शुरू

सूत्रों ने बताया, "पाकिस्तान और PoJK गए लोगों की पहचान एजेंसियों द्वारा किए गए विस्तृत सर्वे के बाद की गई. इन सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और लिस्ट तैयार कर ली गई है, लेकिन उनके नाम अभी तक गुप्त रखे गए हैं," सूत्रों ने आगे कहा कि पुलिस ने इन लोगों के पाकिस्तान भाग जाने के पूरे सबूत हासिल कर लिए हैं और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

तीन दशकों का चौंकाने वाला आंकड़ा

जांच के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसमें पता चला कि पिछले तीन दशकों में पुंछ जिले के कुल 2500 लोग अवैध रूप से PoJK और फिर पाकिस्तान चले गए हैं. हालांकि, इनमें से लगभग 310 लोगों की भूमिका गैर-कानूनी गतिविधियों में सामने आई है. जो लोग PoJK और पाकिस्तान गए हैं, वे जिले के अलग-अलग हिस्सों के रहने वाले थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर मेंढर, सुरनकोट और सबजियां इलाकों के थे. मेंढर और सब्जियां PoJK के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास स्थित हैं.

नशीले पदार्थों की तस्करी और कट्टरपंथ का जाल

यह कहते हुए कि 310 का आंकड़ा "काफी ज़्यादा" है, सूत्रों ने कहा कि वे पिछले तीन दशकों में PoJK चले गए और उनमें से कुछ बाद में पाकिस्तान पहुंच गए और उनमें से ज़्यादातर जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी अवांछित गतिविधियों में शामिल रहे हैं और युवाओं को आतंकवाद में शामिल करने के लिए उन्हें कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

लश्कर और जैश जैसे संगठनों से सांठगांठ

सूत्रों ने बताया कि इनमें से कुछ लोग पाकिस्तान और PoJK में लश्कर-ए-तैयबा (LeT), जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े एक्टिव आतंकवादी हैं और वे न सिर्फ घुसपैठ की कोशिशों में मदद कर रहे हैं, ड्रोन और दूसरे तरीकों से हथियार और नशीले पदार्थ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए उनसे संपर्क भी कर रहे हैं.

दो चरणों में कड़ी कानूनी कार्रवाई

हालांकि, ऊपर से मिले निर्देशों के बाद पुलिस ने आतंकी तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों ने कहा, "पहले प्रोसेस में, पाकिस्तान और PoJK में गए ज़्यादातर लोगों की पहचान की गई. दूसरे स्टेज में, उनके नाम पर मौजूद संपत्तियों की जांच की गई. और सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, उनकी संपत्तियों को अटैच किया जा रहा है."

26 जनवरी तक संपत्तियां जब्त करने का लक्ष्य

उन्होंने बताया कि पुलिस ने ऐसे करीब दो दर्जन लोगों की संपत्तियों को पहले ही अटैच कर लिया है, जबकि 20-25 लोगों की संपत्तियों को 26 जनवरी तक कानून की सही प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि, समय के साथ, गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए पहचाने गए सभी लोगों की संपत्तियों को अटैच किया जाएगा.

सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को फंसाने की साजिश नाकाम

सुरक्षा एजेंसियों ने पाया है कि पाकिस्तान और PoJK से काम कर रहे कुछ लोगों ने राजौरी और पुंछ जिलों के स्थानीय युवाओं से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के अलग-अलग तरीकों से बार-बार संपर्क किया है, ताकि उन्हें कट्टरपंथी बनाया जा सके और उन्हें आतंकवाद में शामिल किया जा सके. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि ऐसी ज़्यादातर कोशिशें नाकाम रही हैं.