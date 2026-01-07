जम्मू-कश्मीर: अवंतीपोरा के लोगों को AIIMS का इंतजार, वादों के बावजूद अधूरा है प्रोजेक्ट

जम्मू-कश्मीर के लोगों को लंबे समय से AIIMS का इंतजार है. जब जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू के साथ 8 सितंबर 2025 को एम्स अवंतीपोरा का दौरा किया, तो अगले साल के अंत तक परियोजना के पूरा होने की उम्मीदें बढ़ गई थीं.

स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि इस साल के अंत तक ओपीडी सेवाएं और अगले साल तक आईपीडी सेवाएं शुरू हो जाएंगी. लेकिन हकीकत यह है कि इस घोषणा से पहले एम्स अवंतीपोरा परियोजना में कई बार देरी हुई है.

मील का पत्थर साबित होगा अस्पताल

यह कश्मीर के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, जहां योग्य डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ उन्नत उपचार के विकल्प उपलब्ध होंगे. हालांकि, यह देखना बाकी है कि क्या यह अस्पताल वादे के मुताबिक अगले साल तक चालू हो पाएगा.

अवंतीपोरा के समकक्ष, एम्स जम्मू का उद्घाटन पिछले साल प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और यह पहले से ही चालू है. इसके समय पर पूरा होने के पीछे की मेहनत और प्रतिबद्धता सराहनीय है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था?

उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अवंतीपोरा के लिए एम्स कश्मीर को 'राजनीतिक आधार' पर चुना गया था, लेकिन उम्मीद जगी है. लोग अब इस विकास को लेकर आशावादी हैं. हालांकि, एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है. दोनों एम्स के बीच संकाय में भारी असमानता, जिसमें जम्मू का प्रदर्शन अवंतीपोरा से बेहतर है. यह विसंगति अस्पताल के सुचारू संचालन को प्रभावित कर सकती है.

एम्स जम्मू में संकाय पदों के लिए 14 फरवरी 2022 को जारी एक रिक्ति सूचना में प्रोफेसरों (33), अतिरिक्त प्रोफेसरों (26), एसोसिएट प्रोफेसरों (39) और सहायक प्रोफेसरों (85) के लिए 183 स्थान शामिल थे.

इसके विपरीत, 5 सितंबर 2023 की एक सूचना के अनुसार, एम्स कश्मीर में प्रोफेसरों (2), अतिरिक्त प्रोफेसरों (2), एसोसिएट प्रोफेसरों (5) और सहायक प्रोफेसरों (85) के लिए केवल 94 स्थान हैं. लगभग 50% के इस अंतर पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है.

लाखों की आबादी की वजह से हो जाएगी भीड़भाड़

अपर्याप्त संकाय के कारण, विशेष रूप से कश्मीर की लगभग 80 लाख की आबादी को देखते हुए, रोगी क्षेत्रों में भीड़भाड़ हो जाएगी. इसके परिणामस्वरूप डॉक्टरों का तनाव बढ़ेगा, डॉक्टर-रोगी अनुपात असंतुलित होगा और अस्पताल के संचालन में दक्षता कम होगी.

अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह एक और अतिभारित एसकेआईएमएस बन सकता है, जिससे मरीज़ों और चिकित्सा कर्मचारियों, दोनों को निराशा होगी. इसके अलावा, जहां जम्मू में अपेक्षाकृत गर्म मौसम और भारत के अन्य उन्नत अस्पतालों तक बेहतर पहुंच है, वहीं कश्मीर की कड़ाके की सर्दी और बर्फ से ढकी सड़कें निवासियों, खासकर कुपवाड़ा के लोगों के लिए एम्स अवंतीपोरा तक पहुंचना मुश्किल बना देती हैं.

केंद्र सरकार ने दी एम्स को अनुमति

यह उत्साहजनक है कि केंद्र सरकार ने दोनों क्षेत्रों को अलग-अलग एम्स की अनुमति दी है. एम्स अवंतीपोरा की स्थापना सराहनीय है और अगले एक साल के भीतर इसके पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है. यह परियोजना कश्मीर का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल बनने की क्षमता रखती है, बशर्ते कि संकाय सदस्यों की कमी के कारण किसी भी मरीज़ को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

ABP न्यूज की चार महीने पहले की गयी पड़ताल के बाद भी कश्मीर में बन रहे AIIMS में काम की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं है. आज भी अस्पताल की बिल्डिंग निर्माणाधीन है, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग तो बनी है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अभी भी कामकाज योग्य नहीं है और मार्च 2026 में OPD शुरू करने का प्रशासन का वादा पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा और साल के अंत तक मेडिकल कॉलेज शुरू होगा या नहीं इस पर भी कोई सफाई नहीं है. AIIMS प्रशासन से बात करने पर भी कामकाज शुरू करने की कोई तारीख नहीं बताई जा रही है