राष्ट्रीय एकता दिवस पर श्रीनगर में 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन, लाल चौक पर दिखा उत्साह

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन किया. ये दौड़ लाल चौक घंटाघर से शुरू हुई और इसमें सैकड़ों छात्रों और स्थानीय युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. जम्मू-कश्मीर पुलिस के एडिशनल डीजीपी आनंद जैन, कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी के बर्दी और बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

एकता दौड़ ने श्रीनगर के लोगों के जोश को देख सभी के दिलों में जश्न का माहौल पैदा कर दिया और लाल चौक पर एक जीवंत उत्सव का माहौल बनाया. ढोल नगाड़े, कश्मीरी पारंपरिक नृत्य और लोगों की भीड़ ने ऐसा माहौल बनाया कि मानो कश्मीर का माहौल ही बदल गया हो.

बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि ने क्या कहा?

बॉलीवुड अभिनेता मुकेश ऋषि ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''उनकी आंखों के सामने ये एक बहुत बड़ा नजारा है. मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा है. God Bless India God Bless Kashmir. मुझे जो सम्मान यहां मिला है, मैं उससे बहुत खुश हूं.''

एडीजीपी आनंद जैन ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की

इस अवसर पर एडीजीपी आनंद जैन ने सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला. इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से एकता, अखंडता और भाईचारे के उनके आदर्शों का अनुसरण करने का आग्रह किया. अधिकारियों ने युवाओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और कहा कि इस तरह की पहल पुलिस और समुदाय के बीच के बंधन को मजबूत करती है.

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ (आईएमएफ) की ओर से कश्मीर की डल झील के किनारे अपनी तरह का पहला बहु-धार्मिक एकता मार्च आयोजित किया गया. इस मौके पर पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की एकता, शांति और समृद्धि के लिए विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने श्रीनगर के धार्मिक स्थलों पर विशेष प्रार्थनाएं कीं.