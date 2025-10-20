हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirनगरोटा उपचुनाव: नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ने शमीम बेगम को बनाया उम्मीदवार, BJP से होगी टक्कर

नगरोटा उपचुनाव: नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ने शमीम बेगम को बनाया उम्मीदवार, BJP से होगी टक्कर

Jammu News: नेकां के जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता नेपुष्टि करते हुए कहा कि कांग्रेस के हटने के बाद, पार्टी ने डीडीसी सदस्य शमीम बेगम को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 20 Oct 2025 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस द्वारा नगरोटा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को जिला विकास परिषद सदस्य शमीम बेगम को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है. इसके साथ ही, नगरोटा में मुकाबला "केवल महिलाओं" का होगा क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीधा मुकाबला तय है.

नेकां के जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने उम्मीदवारी की पुष्टि करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा इस सीट से चुनाव न लड़ने का फैसला करने के बाद, पार्टी ने डीडीसी सदस्य शमीम बेगम को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है और वह नामांकन पत्र दाखिल करेंगी.

जिला विकास परिषद का चुनाव जीत चुकी हैं

एक मुस्लिम गुज्जर महिला शमीम बेगम ने नगरोटा से 2020 का जिला विकास परिषद चुनाव जीता है और वह बीजेपी की नगरोटा उम्मीदवार देवयानी राणा को कड़ी चुनौती देंगी. बीजेपी ने नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा को मैदान में उतारा है. देवयानी और जेकेएनपीपी-आई के अध्यक्ष हर्ष देव सिंह ने शनिवार को इस निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया.

देवेंद्र सिंह राणा ने 2024 के विधानसभा चुनावों में यह सीट रिकॉर्ड 30,472 मतों के अंतर से जीती थी, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जोगिंदर सिंह को हराया था, जिन्हें 17,641 मत मिले थे. कांग्रेस उम्मीदवार बलबीर सिंह 5,979 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

इंडिया गठबंधन में बढ़ी दरार

जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगियों के बीच बढ़ती दरार के बीच, कांग्रेस ने नगरोटा सीट पर चुनाव लड़ने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया है कि उसने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए यह सीट अपने सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ने का फैसला किया है.
देर रात हुए एक घटनाक्रम में, कांग्रेस ने "व्यापक हितों और बीजेपी को हराने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए" इस सीट पर चुनाव न लड़ने का फैसला किया.

गठबंधन के लिए कांग्रेस ने छोड़ी सीट
कांग्रेस ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट पर विस्तृत विचार-विमर्श और विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए- जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि 2024 के पिछले विधानसभा चुनावों में, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैत्रीपूर्ण आधार पर लड़े थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उक्त निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम चुनाव परिणामों में दूसरा स्थान हासिल किया था. कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन के व्यापक सिद्धांतों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए, यह सीट अपने सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ने का फैसला किया है.

राज्यसभा सीट को लेकर मतभेद

नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच संबंधों में उस समय खटास आ गई जब कांग्रेस ने 24 अक्टूबर को होने वाले आगामी राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुरक्षित सीट देने से इनकार कर दिया. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को चौथी, अपेक्षाकृत जोखिम भरी सीट की पेशकश की थी, जिस पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया. जम्मू-कश्मीर और नई दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व, नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा राज्यसभा चुनावों में पार्टी को 'सुरक्षित' सीट देने की अपनी प्रतिबद्धता से 'मुकरने' से नाराज हैं.

सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन

रविवार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता आगा सैयद महमूद को बडगाम से अपना उम्मीदवार घोषित किया. सोमवार नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है. आवेदनों की जांच 22 अक्टूबर तक की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर है. नगरोटा और बडगाम विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव 11 नवंबर को होने हैं.

और पढ़ें
Published at : 20 Oct 2025 12:48 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS Nagrota Bypoll Shameem Begum
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आसमान में धुंध की चादर, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
आसमान में धुंध, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
Advertisement

वीडियोज

Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
UP Politics: Yogi के 'दोनों डिप्टी' नाराज हैं? | ABP News | CM Yogi | UP News | Diwali 2025
Bihar Election 2025: महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार | Congress | RJD
मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान में धुंध की चादर, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
आसमान में धुंध, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
विश्व
Trump Tariff: 'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
हेल्थ
टूथब्रश में छिपे बैक्टीरिया से बचने के लिए कब बदलना चाहिए आपका टूथब्रश? जानिए सही समय
टूथब्रश में छिपे बैक्टीरिया से बचने के लिए कब बदलना चाहिए आपका टूथब्रश? जानिए सही समय
यूटिलिटी
इस राज्य में बंद हो गए मैनुअल स्टाम्प, अब खुद जनरेट कर सकते हैं ई-स्टाम्प; जानें पूरी प्रक्रिया
इस राज्य में बंद हो गए मैनुअल स्टाम्प, अब खुद जनरेट कर सकते हैं ई-स्टाम्प; जानें पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget