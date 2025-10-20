जम्मू-कश्मीर में 'इंडिया गठबंधन' पर गहराया संकट! नगरोटा सीट को लेकर कांग्रेस-एनसी आमने-सामने

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में 'इंडिया गठबंधन' पर गहराया संकट! नगरोटा सीट को लेकर कांग्रेस-एनसी आमने-सामने

Jaamu News: उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पार्टी बडगाम सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन वह नगरोटा सीट कांग्रेस को दे रही है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Updated at : 20 Oct 2025 12:30 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगियों के बीच बढ़ती दरार के बीच, कांग्रेस ने नगरोटा सीट पर उपचुनाव लड़ने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिससे जम्मू-कश्मीर में "इण्डिया गठबंधन" के अंत का संकेत मिलता है. सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए, कांग्रेस की स्थानीय इकाई ने घोषणा की कि पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए यह सीट अपने सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए छोड़ने का फैसला किया है.

उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पार्टी बडगाम सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन वह नगरोटा सीट कांग्रेस को दे रही है, जबकि 2014 में नगरोटा सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी और 2024 के विधानसभा चुनावों में वह दूसरे स्थान पर रही थी.

नेशनल कांफ्रेसं दूसरे नंबर पर रही थी

नगरोटा सीट पर कांग्रेस का बयान रविवार देर रात नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा बडगाम से आगा महमूद को उम्मीदवार घोषित करने के कुछ ही घंटों बाद आया. कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उसने व्यापक हितों और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस सीट पर चुनाव न लड़ने का फैसला किया है. जेकेपीसीसी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट पर विस्तृत विचार-विमर्श और विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए - जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि 2024 के पिछले विधानसभा चुनावों में, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैत्रीपूर्ण आधार पर लड़े थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उक्त निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम चुनाव परिणामों में दूसरा स्थान हासिल किया था.

सीट छोड़ने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व का

उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सीट छोड़ने का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया गया था, न कि स्थानीय इकाई द्वारा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूर्ण बहिष्कार और विरोध तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग कर रही थी.
जेकेपीसीसी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा को हराने के लिए गठबंधन के व्यापक सिद्धांतों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए, अपने सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सीट छोड़ने का फैसला किया है.

राज्यसभा सीट को लेकर मतभेद

नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच संबंधों में उस समय खटास आ गई जब कांग्रेस ने अक्टूबर में होने वाले आगामी राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुरक्षित सीट देने से इनकार कर दिया. 24. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को चौथी, अपेक्षाकृत जोखिम भरी सीट की पेशकश की थी, जिस पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया. जम्मू-कश्मीर और नई दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व, नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा राज्यसभा चुनावों में पार्टी को 'सुरक्षित' सीट देने की अपनी प्रतिबद्धता से 'मुकरने' से नाराज़ है.

Published at : 20 Oct 2025 12:30 PM (IST)
CONGRESS PARTY National Confrence JAMMU KASHMIR NEWS
