जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार को कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी से प्रभावित लोगों को एक्स-ग्रेटिया राहत के लिए एक नया, कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क जारी किया, जिसमें पीड़ितों की कई कैटेगरी में मुआवजे के नियमों में काफी बदलाव किया गया है.

जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा नंबर 1716-JK(GAD) ऑफ़ 2025 के तहत जारी किया गया यह ऑर्डर, पहले के निर्देशों को हटाता है और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर (SRE) सिस्टम के तहत सभी राहत उपायों को एक सिंगल, स्टैंडर्डाइज़्ड स्ट्रक्चर में लाता है.

मुआवज़े की नई कैटेगरीज और राशि

नोटिफ़िकेशन के अनुसार, बदले हुए मुआवज़े में मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मचारी, CAPF जवान, डिफेंस फोर्स कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, आम नागरिक और दूसरे लोग शामिल हैं, जिनकी लड़ाई से जुड़ी घटनाओं में मौत, विकलांगता या प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है.ड्यूटी के दौरान मारे गए मजिस्ट्रेट को 2 लाख की एक्स-ग्रेटिया मिलेगी, जबकि पुलिस कर्मचारियों और स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) के परिवार 5 लाख रुपये के हकदार हैं. सिक्योरिटी से जुड़े ऑपरेशन के दौरान होने वाली मौतों पर 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है.

डोमिसाइल और नॉन-डोमिसाइल कर्मचारियों के लिए नियम

नोटिफिकेशन में डोमिसाइल और नॉन-डोमिसाइल CAPF कर्मचारियों के बीच फर्क बताया गया है. जहां नॉन-डोमिसाइल लोगों को मौत पर ₹5 लाख मिलेंगे, वहीं J&K के डोमिसाइल लोग जो UT के अंदर या बाहर मरते हैं, उन्हें ₹25 लाख की राहत मिलेगी. परमानेंट और पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए मुआवजा क्रम से ₹75,000 और ₹10,000 रहेगा. पुलिस फोर्स के बाहर के सरकारी कर्मचारियों के लिए, मौत पर ₹1 लाख और परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए ₹75,000 राहत तय की गई है.

आम नागरिक और अचल संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवज़ा

हॉस्पिटल में भर्ती होने से जुड़ी चोटें, चाहे बड़ी हों या छोटी, गंभीर होने और हॉस्पिटल में भर्ती रहने के समय के आधार पर ₹500 से ₹5,000 के बीच मुआवजा देती हैं.आम लोगों, इंटरनेशनल बॉर्डर/लाइन ऑफ़ कंट्रोल पर मारे गए लोगों, सरेंडर करने वाले मिलिटेंट्स और पुराने मुखबिरों को मौत होने पर ₹1 लाख का एक्स-ग्रेटिया मिलेगा.

चोटों के लिए मुआवजा दूसरी कैटेगरी जैसा ही है, जिसमें परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए ₹75,000 और अलग-अलग लेवल की चोट के लिए कम रकम दी जाती है. जम्मू और कश्मीर के डिफेंस कर्मचारियों के लिए, एक्स-ग्रेटिया ₹5 लाख तय किया गया है. अगर रहने वाले की मौत J&K की सीमा के अंदर होती है, तो यह राहत बढ़कर ₹25 लाख हो जाती है, जबकि UT के बाहर मौत होने पर ₹5 लाख मिलते हैं.

एडमिनिस्ट्रेशन ने बॉर्डर पार से बम धमाकों, तोड़फोड़ या गोलाबारी से हुई अचल संपत्ति के नुकसान के लिए भी मुआवज़ा देने का नियम बना दिया है. राहत की लिमिट नुकसान का 50% या 1 लाख रुपये रखी गई है, और चल और अचल संपत्ति दोनों के कुल नुकसान वाले मामलों में ऊपरी लिमिट ₹10 लाख तक बढ़ाई गई है.लेफ्टिनेंट गवर्नर के निर्देश पर जारी इस आदेश का मकसद जम्मू-कश्मीर में लड़ाई या कानून-व्यवस्था की स्थिति से पैदा होने वाले मुआवज़े के मामलों में एक जैसापन, साफ़ जानकारी और समय पर पैसे देना है.