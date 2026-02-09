जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगामा, NC और PDP विधायकों के बीच तीखी बहस, BJP ने किया वॉकआउट

जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार (9 फरवरी) को केंद्र द्वारा दी जा रही 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' यानी सांस्की योजना पर हंगामा हो गया. इस योजना पर सत्तादारी नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी निर्दलीय विधायकों के बीच तीखी बहस हुई इसके बाद भाजपा ने सदन से वॉकआउट किया.

जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट पर हो रही बहस के दौरान पीडीपी के पुलवामा से विधायक वाहिद पर्रा ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता लेने पर जम्मू कश्मीर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा कि इन ऐसी योजनाओं से जम्मू कश्मीर केंद्र का कर्जदार हो जाएगा और कर्ज का यह भोज जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों पर पड़ेगा.

पीडीपी विधायक ने योजना पर उठाए सवाल

पीडीपी विधायक सदन में इस योजना पर सवाल उठा रहे थे. इस पर सत्ता पक्ष के पहलगाम से विधायक अल्ताफ अहमद वाणी ने विरोध जताया. जिसके बाद वाहिद पर्रा के समर्थन में शेख खुर्शीद पीडीपी के विधायक के समर्थन में आए और उमर अब्दुल्ला पर तंज कसने लगे.

पीडीपी और निर्दलीय विधायकों की तरफ से हो रहे विरोध के बीच नेशनल कांफ्रेंस के विधायक अल्ताफ अहमद अपनी कुर्सी छोड़ विरोध कर रहे. दोनों विधायकों की तरफ बढ़ने लगे जिसको वहां तैनात मार्शल ने रोक दिया.

सदन में आई धक्का-मुक्की की नौबत

इस दौरान सदन में धक्का-मुक्की की नौबत आ गई थी, लेकिन मार्शलों के बीच बचाव से स्थिति को टाल दिया गया. वहीं इस हंगामे के बीच बीजेपी के सभी विधायक खड़े हो गए और स्पीकर से गुहार लगाई कि इस हंगामे के चलते उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता. काफी समय तक जब बीजेपी के विधायक अपनी मांग सदन में रखते रहे और स्पीकर से कोई भी ठोस आश्वासन न मिलने के बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया.

गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का शुक्रिया अदा किया था. उन्होंने राज्यों को मिलने वाली पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर भी लागू की.