श्रीनगर: बसंत सीजन की शुरुआत में खुला ट्यूलिप गार्डन, CM उमर अब्दुल्ला ने रिबन काट किया उद्घाटन

कश्मीर में वसंत के आगमन का संकेत देते हुए, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सोमवार (16 मार्च) को आम जनता के लिए खोल दिया गया है. उम्मीद है कि हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग इस मशहूर गार्डन में आकर फूलों के इस बहुप्रतीक्षित नजारे का दीदार करेंगे.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के फिर से खुलने के मौके पर रिबन काटा. इस गार्डन का खुलना पारंपरिक रूप से वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और यह घाटी के पर्यटन कैलेंडर की शुरुआत का संकेत भी देता है.

ट्यूलिप कश्मीर के वसंत पर्यटन सीजन की शुरुआत का संकेत

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि खिलते हुए ट्यूलिप कश्मीर के वसंत पर्यटन सीजन की शुरुआत का संकेत हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले महीनों में पर्यटक घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेंगे. इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कश्मीर की एक कहावत का जिक्र किया, 'वांडे त्जाले शीन गली, बेई यी बहार' ('सर्दी जाएगी, बर्फ पिघलेगी, और वसंत फिर आएगा'). उन्होंने कहा कि खिलते हुए ट्यूलिप घाटी में वसंत के आगमन का प्रतीक हैं.

उन्होंने उम्मीद जताई कि यह गार्डन पूरे सीजन के दौरान पर्यटकों और स्थानीय लोगों, दोनों का स्वागत करेगा और कश्मीर में पर्यटन गतिविधियों को और बढ़ावा देगा. मशहूर डल झील के नजारे वाली, खूबसूरती से डिजाइन की गई सीढ़ीदार ढलानों पर फैला यह गार्डन, लाखों ट्यूलिप फूलों से खिलने के लिए तैयार है. ये ट्यूलिप कई तरह के चमकीले रंगों और किस्मों के हैं, जो पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक मनमोहक नजारा पेश करते हैं.

गार्डन में ट्यूलिप की 70 से ज्यादा किस्मों के के कई अन्य फूल मौजूद

अधिकारियों ने बताया कि इस गार्डन में ट्यूलिप की 70 से ज्यादा किस्मों के साथ वसंत के कई अन्य फूल भी मौजूद हैं. इस वजह से, इस सीजन में कश्मीर आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक प्रमुख आकर्षण बन गया है. प्रशासन को उम्मीद है कि इस साल यहां आने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा होगी, क्योंकि घाटी में पर्यटन गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं.

प्रशासन ने पर्यटकों को एक सुखद अनुभव देने के लिए, उनके लिए सुविधाओं, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के भी विशेष इंतजाम किए हैं. ट्यूलिप गार्डन कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक बन गया है और हर साल स्थानीय पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में इसकी अहम भूमिका रहती है.