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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बदलने वाला है मौसम, बर्फबारी के साथ बढ़ेगी ठंड

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बदलने वाला है मौसम, बर्फबारी के साथ बढ़ेगी ठंड

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एक कमजोर 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) के कारण मौसम का मिजाज बदल सकता है. इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. 5 नवंबर के आसपास बर्फबारी की हो सकती है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 04 Nov 2026 10:45 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. यहां के कुछ हिस्सों में 5 नवंबर के आसपास हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है, क्योंकि एक कमजोर 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' (पश्चिमी विक्षोभ) इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है.

मौसम विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद ने बताया कि इस मौसमी बदलाव के कारण कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जबकि इसके बाद 9 नवंबर तक ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि 10 और 11 नवंबर को एक और 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे कश्मीर और जम्मू संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है.

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गरज के साथ बौछार के आसार

उन्होंने कहा कि इस दौरान कहीं-कहीं गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी मौसमी हलचल की उम्मीद नहीं है. इस बीच, पूरे जम्मू-कश्मीर में तापमान धीरे-धीरे गिर रहा है और आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट आने की संभावना है. अहमद ने कहा कि सर्दियों की लगभग शुरुआत हो चुकी है और सुबह के समय मैदानी इलाकों में हल्का कोहरा देखा जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों और हफ्तों में कोहरे के कारण दृश्यता (visibility) और कम हो सकती है.

किसानों को दी सलाह

खेती-बाड़ी के काम को लेकर, मौसम विभाग के निदेशक ने किसानों को सलाह दी कि वे कटाई और खेतों से जुड़े अन्य काम, जैसे नई बुआई, थ्रेशिंग (फसल की मड़ाई) और खेतों की तैयारी जारी रख सकते हैं, क्योंकि मौसम की स्थिति काफी हद तक अनुकूल बनी हुई है. उन्होंने इस क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोगों से भी अपील की कि वो ट्रैफिक से जुड़ी सलाहों का पालन करें, खासकर तब जब वो संवेदनशील या अधिक ऊंचाई वाले इलाकों से गुजर रहे हों. 

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Published at : 04 Nov 2026 10:45 AM (IST)
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