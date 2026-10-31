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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर NC में बगावत! 18 विधायकों की गुप्त बैठक; कैबिनेट फेरबदल पर नाराजगी

जम्मू-कश्मीर NC में बगावत! 18 विधायकों की गुप्त बैठक; कैबिनेट फेरबदल पर नाराजगी

जम्मू-कश्मीर में सत्ताधारी दल के 18 विधायकों की गुप्त बैठक ने राज्य की सियासत में नई बहस छेड़ दी है. विधायक कैबिनेट फेरबदल से नाराज बताए जा रहे हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 31 Oct 2026 08:05 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में 27 अक्टूबर को हुए मंत्रिमंडल फेरबदल ने सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर एक बड़ा 'विद्रोह' खड़ा कर दिया है. यह सवाल तब उठा है जब कम से कम 18 विधायक, बिना किसी औपचारिक घोषणा के, श्रीनगर में लोलाब के विधायक कैसर जमशेद लोन के आवास पर इकट्ठा हुए.  

बैठक ऐसे समय में हुई है जब कई वरिष्ठ विधायक ओमर अब्दुल्ला सरकार के उस कैबिनेट फेरबदल से असंतुष्ट हैं, जो 27 अक्टूबर को हुआ था. इस फेरबदल में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के चार विधायकों -अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्ला, शमीमा फिरदौस और अल्ताफ अहमद कालू  को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया, जबकि निर्दलीय विधायक सतीश शर्मा को बाहर कर दिया गया.

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ये विधायक बैठक में हुए शामिल 

इस अघोषित मीटिंग में मौजूद विधायकों में मुजफ्फर इकबाल खान (थानामंडी), मुश्ताक अहमद गुरु (चनापोरा), डॉ. सज्जाद शफी (उरी), खुर्शीद अहमद (गुलाबगढ़), अर्जुन सिंह राजू (रामबन), जावेद इकबाल चौधरी (बुधल), एजाज अहमद जान (पुंछ हवेली), अब्दुल मजीद भट उर्फ लर्मी (अनंतनाग पश्चिम), बशीर अहमद वीरी (बिजबेहरा), हिलाल अकबर लोन (सोनावारी), नजीर अहमद खान (गुरेज़), मुबारक गुल (ईदगाह), फारूक अहमद शाह (तंगमर्ग), सैफ-उद-दीन भट (खानसाहिब), जावेद अहमद (करनाह), गुलाम मोहिउद्दीन मीर (राजपोरा), हसनैन मसूदी (पम्पोर) और कैसर जमशेद लोन (लोलाब) शामिल थे.

मीटिंग में शामिल एक वरिष्ठ विधायक ने बैठक को महज एक 'दोस्ताना लंच' बताया और इसके किसी भी राजनीतिक महत्व से इनकार किया, लेकिन इसमें शामिल होने वाले विदायकों की सूचिया उर संख्या ने सबका ध्यान खींचा है. बैठक में ऐसे सभी विधायक मौजूद थे, जिनके नामों पर कैबिनेट विस्तार से पहले चर्चा हुई थी जिन में नज़ीर गुरेज़ी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मुबारक गुल और अनंतनाग पश्चिम के विधायक अब्दुल मजीद भट उर्फ लर्मी शामिल है.

विधायकों की पार्टी न तोड़ने पर मुहर 

हालांकि, लंच आयोजित करने वाले कैसर जमशेद के करीबी सूत्रों ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, ताकि हालिया कैबिनेट फेरबदल के जवाब में एक संयुक्त रणनीति बनाई जा सके. साथ ही, सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि कोई भी विधायक पार्टी नहीं छोड़ेगा और न ही पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगा.

सूत्रों के अनुसार, बैठक में विधायकों ने नजीर अहमद के नेतृत्व में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाने का फैसला किया. गुरेज़ी और थाना-मंडी के विधायक मुज़फ़्फ़र इक़बाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक ज्ञापन सौंपेंगे. इसमें वे कैबिनेट व्यवस्था और पार्टी के कामकाज को लेकर अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे.

दो साल से अधिक वाले मंत्रियों को हटाने की मांग 

इस ज्ञापन में उन मंत्रियों को हटाने की मांग की जा सकती है, जिन्हें अपने पद पर रहते हुए दो साल पूरे हो चुके हैं. विधायक मौजूदा मंत्री-व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है और शपथ ली है कि वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे. इसके साथ ही, उन्होंने कुछ लोगों द्वारा पार्टी के आंतरिक कामकाज को कमज़ोर करने की कोशिशों पर नाराज़गी जताई है.

विधायकों के अनुसार, चर्चा का एक मुख्य मुद्दा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार नासिर सोगमी की कथित भूमिका रही. विधायकों ने उन पर पार्टी नेतृत्व को गुमराह करने और संगठनात्मक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया है. ये 'बागी' विधायक उनके इस्तीफ़े, बिना शर्त माफ़ी और उन्हें उनके पद से हटाने की मांग करेंगे. उनका आरोप है कि सोगमी के कामों से पार्टी के हितों को नुकसान पहुँचा है.

सूत्रों के मुताबिक, चार सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी चिंताएं रखेगा, जिसके बाद विधायक आगे की रणनीति तय करेंगे. नाम न छापने की शर्त पर, चर्चा में शामिल एक विधायक ने कहा, "प्रस्तावित ज्ञापन और उस पर पार्टी नेतृत्व की प्रतिक्रिया से ही तय होगा कि विधायक आगे क्या कदम उठाएंगे."

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Published at : 31 Oct 2026 08:05 AM (IST)
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