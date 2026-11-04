जमात-ए-इस्लामी से जुड़े स्कूल को खोलने की अनुमति पर रोक, हाई कोर्ट ने क्या कहा?

श्रीनगर स्थित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने शोपियां के प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा 24 सितंबर, 2026 को पारित उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 'जमात-ए-इस्लामी' से जुड़ी 'सिराज-उल-उलूम वेलफेयर फाउंडेशन' को फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी.

यह अंतरिम आदेश 2 नवंबर, 2026 को न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया. यह आदेश CM(M) संख्या 496/2026 (यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व अन्य बनाम सिराज-उल-उलूम वेलफेयर फाउंडेशन, हिलौ व अन्य) के साथ-साथ CM(7472/2026) और कैविएट 2453/2026 के मामले में दिया गया.

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UAPA से जुड़ा है मामला

यह कानूनी विवाद 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) के तहत की गई प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ा है. उस समय, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 'दारुल उलूम जामिया सिराज-उल-उलूम' को एक 'गैरकानूनी संस्था' घोषित किया था. प्रशासन का तर्क था कि इस संस्था के प्रतिबंधित संगठन 'जमात-ए-इस्लामी' (JeI) के साथ गुप्त संबंध हैं और इसमें वित्तीय अनियमितताएं भी हुई हैं.

24 सितंबर, 2026 को शोपियां के प्रधान जिला न्यायाधीश ने एक अंतरिम राहत दी थी, जिसके तहत इस संस्था को, जहां लगभग 1,200 छात्र पढ़ते हैं. एक अस्थायी निगरानी व्यवस्था के तहत फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी, ताकि छात्रों की पढ़ाई का कार्यक्रम बाधित न हो.

जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहसिन एस. कादरी पेश हुए, जिनकी सहायता सहायक वकील महा मजीद ने की। प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जेड.ए. कुरैशी पेश हुए, जिनकी सहायता अधिवक्ता रजिया अमीन ने की. जेड.ए. कुरैशी के उपस्थित होने के साथ ही, कैविएट (caveat) समाप्त हो गई है.

एक फरवरी 2027 को होगी सुनवाई

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, खंडपीठ ने नोटिस जारी किया, जिसे प्रतिवादियों के वकीलों ने स्वीकार कर लिया (यानी औपचारिक नोटिस तामील करने की आवश्यकता नहीं रही). प्रतिवादियों ने आपत्तियां दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा, जो उन्हें दे दिया गया. इस मामले को आगे के विचार के लिए 1 फरवरी, 2027 को सूचीबद्ध किया गया है. इस बीच, आपत्तियों के अधीन और सुनवाई की अगली तारीख तक, डिवीजन बेंच ने विवादित आदेश के अमल पर रोक (स्टे) लगा दी है.

गुण-दोष के आधार पर होगा निपटारा

अंतरिम निर्देश देते हुए, कोर्ट ने विशेष रूप से छात्रों के शैक्षिक हितों की रक्षा की है. बेंच ने स्पष्ट किया कि विवादित आदेश जारी होने की तारीख को प्रतिवादी-कंपनी द्वारा संचालित स्कूल में जो छात्र पढ़ रहे हैं, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा. साथ ही, याचिकाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों की चल रही पढ़ाई और भविष्य की शिक्षा पर किसी भी तरह का बुरा असर न पड़े.

हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट उठाए गए मुद्दों पर विचार करना जारी रखेगा और मुख्य याचिका का गुण-दोष के आधार पर निपटारा करेगा.

24 सितंबर, 2026 का विवादित आदेश शोपियां के प्रधान जिला न्यायाधीश महमूद अहमद चौधरी द्वारा फाइल नंबर 63/Misc में, UAPA की धारा 8(8) के तहत पारित किया गया था. इस आदेश में कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए एक 'एड-हॉक कमेटी' (तदर्थ समिति) के गठन का निर्देश दिया था. यह समिति NCLT चंडीगढ़ बेंच द्वारा नियुक्त 'प्रोविजनल लिक्विडेटर' की देखरेख में स्कूल के संरक्षण और शैक्षिक प्रबंधन का काम करेगी. कोर्ट ने प्रबंधन को सीधे तौर पर कब्ज़ा वापस देने से इनकार कर दिया था.

हाई कोर्ट के इस नए स्टे (रोक) के कारण, संस्थान की संपत्तियां एक बार फिर कानूनी अनिश्चितता की स्थिति में आ गई हैं. हालांकि, अब यह मामला आधिकारिक तौर पर 1 फरवरी, 2027 को हाई कोर्ट में आगे की समीक्षा के लिए सूचीबद्ध है.

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