NC में खटपट के बीच महबूबा मुफ्ती ने PDP के लिए जारी की एडवाइजरी, दिये ये निर्देश

सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के भीतर चल रहे आंतरिक संकट के बीच, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने आधिकारिक तौर पर अपने प्रवक्ताओं और प्रमुख पदाधिकारियों को किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी है.

PDP के महासचिव मोहम्मद खुर्शीद आलम ने 3 नवंबर को जारी एक औपचारिक निर्देश में पार्टी के सभी नेताओं, निर्वाचन क्षेत्र प्रभारियों और जिला अध्यक्षों से कहा है कि वो राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर मीडिया को कोई बयान न दें और न ही किसी न्यूज डिबेट में हिस्सा लें.

आदेश नें क्या कहा गया है?

मुख्य प्रवक्ता डॉ. महबूब बेग की सलाह पर जारी इस आदेश में कहा गया है, "कृपया मीडिया को बयान देने और मीडिया चर्चाओं में शामिल होने से बचें. इस निर्देश को बहुत गंभीरता से लिया जाए." यह पाबंदी जम्मू-कश्मीर की राजनीति के एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर लगाई गई है. यह कदम श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी लोकसभा सीट से अचानक इस्तीफा देने के ठीक बाद उठाया गया है.

मीडिया से बातचीत पर रोक लगाने का यह फैसला PDP की एक सोची-समझी रणनीति को दर्शाता है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पार्टी की ओर से जो भी बात कही जाए, वो एक सुव्यवस्थित और समन्वित तरीके से हो.

ये पांबदी क्यों?

हालांकि, बडगाम के विधायक आगा सैयद मुंतजिर मेहदी जैसे PDP के कुछ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि रुहुल्लाह के इस्तीफे से जम्मू-कश्मीर की लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक शिकायतें हल नहीं होंगी, लेकिन पार्टी आलाकमान यह नहीं चाहता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आंतरिक बिखराव पर बहुत ज़्यादा आधिकारिक ध्यान दिया जाए.

इस पाबंदी से यह सुनिश्चित होता है कि जब सत्ताधारी सरकार अपनी मौजूदा अस्थिरता से जूझ रही है, तब PDP एक अनुशासित और एकजुट आवाज के रूप में बनी रहे. PDP के सूत्रों ने बताया, "पार्टी नेतृत्व चाहता है कि जनता का ध्यान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी बिखराव में उलझने के बजाय, पार्टी के अपने मंच और मुद्दों पर केंद्रित रहे."