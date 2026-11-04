ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirNC में खटपट के बीच महबूबा मुफ्ती ने PDP के लिए जारी की एडवाइजरी, दिये ये निर्देश

NC में खटपट के बीच महबूबा मुफ्ती ने PDP के लिए जारी की एडवाइजरी, दिये ये निर्देश

जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने आधिकारिक तौर पर अपने प्रवक्ताओं और प्रमुख पदाधिकारियों को किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर कोई भी बयान देने पर रोक लगा दी है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 04 Nov 2026 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के भीतर चल रहे आंतरिक संकट के बीच, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने आधिकारिक तौर पर अपने प्रवक्ताओं और प्रमुख पदाधिकारियों को किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी है.

PDP के महासचिव मोहम्मद खुर्शीद आलम ने 3 नवंबर को जारी एक औपचारिक निर्देश में पार्टी के सभी नेताओं, निर्वाचन क्षेत्र प्रभारियों और जिला अध्यक्षों से कहा है कि वो राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर मीडिया को कोई बयान न दें और न ही किसी न्यूज डिबेट में हिस्सा लें. 

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
जमात-ए-इस्लामी से जुड़े स्कूल को खोलने की अनुमति पर रोक, हाई कोर्ट ने क्या कहा?
जमात-ए-इस्लामी से जुड़े स्कूल को खोलने की अनुमति पर रोक, हाई कोर्ट ने क्या कहा?
जम्मू और कश्मीर
रुहुल्ला मेहदी का निशाना, 'फारूक अब्दुल्ला आपका बेटा बेगैरत है, कश्मीरी कौम नहीं'
रुहुल्ला मेहदी का निशाना, 'फारूक अब्दुल्ला आपका बेटा बेगैरत है, कश्मीरी कौम नहीं'
जम्मू और कश्मीर
रुहुल्ला मेहदी ने NC और सांसदी से दिया इस्तीफा, नई पार्टी बनाने के संकेत
रुहुल्ला मेहदी ने NC और सांसदी से दिया इस्तीफा, नई पार्टी बनाने के संकेत
जम्मू और कश्मीर
विधायकों की नारागजी के बीच उमर अब्दुल्ला को झटका, NC सांसद रुहुल्लाह ने दिया इस्तीफा
विधायकों की नारागजी के बीच उमर अब्दुल्ला को झटका, NC सांसद रुहुल्लाह ने दिया इस्तीफा
रुहुल्ला मेहदी का निशाना, 'फारूक अब्दुल्ला आपका बेटा बेगैरत है, कश्मीरी कौम नहीं'

आदेश नें क्या कहा गया है?

मुख्य प्रवक्ता डॉ. महबूब बेग की सलाह पर जारी इस आदेश में कहा गया है, "कृपया मीडिया को बयान देने और मीडिया चर्चाओं में शामिल होने से बचें. इस निर्देश को बहुत गंभीरता से लिया जाए." यह पाबंदी जम्मू-कश्मीर की राजनीति के एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर लगाई गई है. यह कदम श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी लोकसभा सीट से अचानक इस्तीफा देने के ठीक बाद उठाया गया है. 

मीडिया से बातचीत पर रोक लगाने का यह फैसला PDP की एक सोची-समझी रणनीति को दर्शाता है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पार्टी की ओर से जो भी बात कही जाए, वो एक सुव्यवस्थित और समन्वित तरीके से हो. 

ये पांबदी क्यों?

हालांकि, बडगाम के विधायक आगा सैयद मुंतजिर मेहदी जैसे PDP के कुछ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि रुहुल्लाह के इस्तीफे से जम्मू-कश्मीर की लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक शिकायतें हल नहीं होंगी, लेकिन पार्टी आलाकमान यह नहीं चाहता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आंतरिक बिखराव पर बहुत ज़्यादा आधिकारिक ध्यान दिया जाए. 

इस पाबंदी से यह सुनिश्चित होता है कि जब सत्ताधारी सरकार अपनी मौजूदा अस्थिरता से जूझ रही है, तब PDP एक अनुशासित और एकजुट आवाज के रूप में बनी रहे. PDP के सूत्रों ने बताया, "पार्टी नेतृत्व चाहता है कि जनता का ध्यान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी बिखराव में उलझने के बजाय, पार्टी के अपने मंच और मुद्दों पर केंद्रित रहे."

जमात-ए-इस्लामी से जुड़े स्कूल को खोलने की अनुमति पर रोक, हाई कोर्ट ने क्या कहा?

 

और पढ़ें
Published at : 04 Nov 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
PDP JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जमात-ए-इस्लामी से जुड़े स्कूल को खोलने की अनुमति पर रोक, हाई कोर्ट ने क्या कहा?
जमात-ए-इस्लामी से जुड़े स्कूल को खोलने की अनुमति पर रोक, हाई कोर्ट ने क्या कहा?
जम्मू और कश्मीर
रुहुल्ला मेहदी का निशाना, 'फारूक अब्दुल्ला आपका बेटा बेगैरत है, कश्मीरी कौम नहीं'
रुहुल्ला मेहदी का निशाना, 'फारूक अब्दुल्ला आपका बेटा बेगैरत है, कश्मीरी कौम नहीं'
जम्मू और कश्मीर
रुहुल्ला मेहदी ने NC और सांसदी से दिया इस्तीफा, नई पार्टी बनाने के संकेत
रुहुल्ला मेहदी ने NC और सांसदी से दिया इस्तीफा, नई पार्टी बनाने के संकेत
जम्मू और कश्मीर
विधायकों की नारागजी के बीच उमर अब्दुल्ला को झटका, NC सांसद रुहुल्लाह ने दिया इस्तीफा
विधायकों की नारागजी के बीच उमर अब्दुल्ला को झटका, NC सांसद रुहुल्लाह ने दिया इस्तीफा
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Midterm Winner List: अमेरिकी संसद में भारतवंशियों का डंका, पिया डांडिया समेत किसने दर्ज की जीत?
US Midterm Winner List: अमेरिकी संसद में भारतवंशियों का डंका, पिया डांडिया समेत किसने दर्ज की जीत?
बिहार
अनंत सिंह बेटी की शादी के दिन कराएंगे प्रतियोगिता, जीतने वाले को देंगे थार
अनंत सिंह बेटी की शादी के दिन कराएंगे प्रतियोगिता, जीतने वाले को देंगे थार
इंडिया
पंजाब में AAP के लिए नई मुसीबत, राज्य की महिला विंग हेड और MLA के घर सुबह-सुबह पहुंची ED
पंजाब में AAP के लिए नई मुसीबत, राज्य की महिला विंग हेड और MLA के घर सुबह-सुबह पहुंची ED
क्रिकेट
बाज सी नजर, चीते सी फुर्ती... रोहित शर्मा ने किया कमाल का रन आउट, सभी के उड़े होश
बाज सी नजर, चीते सी फुर्ती... रोहित शर्मा ने किया कमाल का रन आउट, सभी के उड़े होश
बॉलीवुड
Godzilla Minus Zero: 'रामायण' के डर से टली 'गॉडजिला माइनस जीरो'! भारत में अब इस दिन रिलीज होगी फिल्म
'रामायण' के डर से टली 'गॉडजिला माइनस जीरो'! भारत में अब इस दिन रिलीज होगी फिल्म
इंडिया
AQI Today: पंजाब-हरियाणा में सांस लेना मुश्किल, AQI 900 पार, प्रदूषित शहरों में दिल्ली किस नंबर पर?
AQI Today: पंजाब-हरियाणा में सांस लेना मुश्किल, AQI 900 पार, प्रदूषित शहरों में दिल्ली किस नंबर पर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव के लिए अखिलेश की दलित वोट बैंक पर नजर, आगरा में होगी महापंचायत
यूपी चुनाव के लिए अखिलेश की दलित वोट बैंक पर नजर, आगरा में होगी महापंचायत
Home Tips
Lemon Storage Tips: महीनों तक नहीं सूखेगा नींबू! नोट करें स्टोर करने के 5 आसान तरीके
महीनों तक नहीं सूखेगा नींबू! नोट करें स्टोर करने के 5 आसान तरीके
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget