रुहुल्ला मेहदी ने NC और सांसदी से दिया इस्तीफा, नई पार्टी बनाने के संकेत

श्रीनगर लोकसभा सीट से सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पार्टी और लोकसभा की सदस्यता दोनों से इस्तीफे की घोषणा की और एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का संकेत दिया है. 2024 के लोकसभा चुनाव में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी. अपने समर्थकों के बीच मंगलवार (3 नवंबर) को उन्होंने करीब 80 मिनट का भाषण दिया.

रुहुल्ला ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिख दी है और आर्टिकल 101(3) (b) का हवाला देते हुए कहा कि इस्तीफा स्वैच्छिक और सही है. अपनी चिट्ठी में उन्होंने स्पीकर से कहा, "यह इस्तीफा स्वेच्छा से और ईमानदारी से दिया गया है. मैंने इसे अपनी मर्जी से सौंपा है. मेरा अनुरोध है कि इसे स्वीकार कर लिया जाए."