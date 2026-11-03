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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirरुहुल्ला मेहदी ने NC और सांसदी से दिया इस्तीफा, नई पार्टी बनाने के संकेत

रुहुल्ला मेहदी ने NC और सांसदी से दिया इस्तीफा, नई पार्टी बनाने के संकेत

आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और श्रीनगर लोकसभा सीट दोनों से इस्तीफा दे दिया. आज उनके पिता की 26वीं पुण्यतिथि भी है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 03 Nov 2026 03:57 PM (IST)
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श्रीनगर लोकसभा सीट से सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पार्टी और लोकसभा की सदस्यता दोनों से इस्तीफे की घोषणा की और एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का संकेत दिया है. 2024 के लोकसभा चुनाव में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी. अपने समर्थकों के बीच मंगलवार (3 नवंबर) को उन्होंने करीब 80 मिनट का भाषण दिया. 

रुहुल्ला ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिख दी है और आर्टिकल 101(3) (b) का हवाला देते हुए कहा कि इस्तीफा स्वैच्छिक और सही है. अपनी चिट्ठी में उन्होंने स्पीकर से कहा, "यह इस्तीफा स्वेच्छा से और ईमानदारी से दिया गया है. मैंने इसे अपनी मर्जी से सौंपा है. मेरा अनुरोध है कि इसे स्वीकार कर लिया जाए."

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Published at : 03 Nov 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
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