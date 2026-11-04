बाज सी नजर, चीते सी फुर्ती... रोहित शर्मा ने किया कमाल का रन आउट, सभी के उड़े होश

रोहित शर्मा ने ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले जा रहे पहले वनडे में कमाल की फील्डिंग कर डेरिल मिशेल को रन आउट किया. रोहित का ये एफर्ट उन आलोचकों को करारा जवाब है, जो उनकी उम्र के कारण फिटनेस पर सवाल उठाते हैं. ये न्यूजीलैंड टीम का छठा विकेट था, जो 97 के स्कोर पर गिरा.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड का पहला विकेट अर्शदीप सिंह ने लिया था, उन्होंने विल यंग (9) को सस्ते में आउट किया. इसके बाद उन्होंने हेनरी निकोल्स (9) को अपना शिकार बनाया. फिर गुरनूर बरार ने 2 विकेट लिए. पांचवां विकेट अक्षर पटेल की गेंद पर आया, लेकिन इसमें गेंदबाज से ज्यादा रोहित शर्मा का एफर्ट था.

रोहित शर्मा ने फील्डिंग से उड़ाए होश!

डेरिल मिशेल पारी के 22वें ओवर में रन आउट हुए. अक्षर पटेल द्वारा डाले गए इस ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने लेग साइड में फ्लिक किया. वह एक के लिए दौड़े, शायद उन्हें पता नहीं था कि वहां खड़े रोहित इतनी खतरनाक फील्डिंग कर लेंगे. रोहित ने दाईं तरफ दौड़ लगाई, उनकी नजर बाज की तरह गेंद पर थी. उन्होंने डाइव लगाकर गेंद को पकड़ा और चीते सी फुर्ती दिखाते हुए गेंद तेजी से विकेटकीपर की तरफ फेंक दी. केएल राहुल ने भी कोई गलती नहीं की और ये रन आउट.

FLYING RUNOUT BY ROHIT SHARMA🥵😯😯 Fitnesss Level of 39 yrs old Veteran 💪 #NZvsIND #ODI #RohitSharma https://t.co/OwsqqATXXG — 𝙉𝙖𝙥𝙤𝙡𝙚𝙤𝙣 🇮🇳 (@goatnapoleon) November 4, 2026

रोहित शर्मा की खतरनाक फील्डिंग के बाद विराट कोहली का शानदार कैच भी देखने को मिला. अंशुल कंबोज की गेंद पर नेथन स्मिथ का कैच उन्होंने एक हाथ से लपका. सेकंड स्लिप पर खड़े विराट कोहली ने आगे की तरफ डाइव लगाकर एक हाथ से इस कैच को पकड़ा, गेंद डिप कर रही थी.

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