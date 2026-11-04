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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबाज सी नजर, चीते सी फुर्ती... रोहित शर्मा ने किया कमाल का रन आउट, सभी के उड़े होश

बाज सी नजर, चीते सी फुर्ती... रोहित शर्मा ने किया कमाल का रन आउट, सभी के उड़े होश

ऑकलैंड के ईडन पार्क में रोहित शर्मा ने अपनी फील्डिंग से आलोचकों को करारा जवाब दिया है, जो उनकी उम्र और फिटनेस पर सवाल उठाते हैं. उन्होंने शानदार फील्डिंग कर मिशेल को रन आउट किया.

Written By : शिवम |  Updated at : 04 Nov 2026 10:28 AM (IST)
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रोहित शर्मा ने ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले जा रहे पहले वनडे में कमाल की फील्डिंग कर डेरिल मिशेल को रन आउट किया. रोहित का ये एफर्ट उन आलोचकों को करारा जवाब है, जो उनकी उम्र के कारण फिटनेस पर सवाल उठाते हैं. ये न्यूजीलैंड टीम का छठा विकेट था, जो 97 के स्कोर पर गिरा.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड का पहला विकेट अर्शदीप सिंह ने लिया था, उन्होंने विल यंग (9) को सस्ते में आउट किया. इसके बाद उन्होंने हेनरी निकोल्स (9) को अपना शिकार बनाया. फिर गुरनूर बरार ने 2 विकेट लिए. पांचवां विकेट अक्षर पटेल की गेंद पर आया, लेकिन इसमें गेंदबाज से ज्यादा रोहित शर्मा का एफर्ट था.

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रोहित शर्मा ने फील्डिंग से उड़ाए होश!

डेरिल मिशेल पारी के 22वें ओवर में रन आउट हुए. अक्षर पटेल द्वारा डाले गए इस ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने लेग साइड में फ्लिक किया. वह एक के लिए दौड़े, शायद उन्हें पता नहीं था कि वहां खड़े रोहित इतनी खतरनाक फील्डिंग कर लेंगे. रोहित ने दाईं तरफ दौड़ लगाई, उनकी नजर बाज की तरह गेंद पर थी. उन्होंने डाइव लगाकर गेंद को पकड़ा और चीते सी फुर्ती दिखाते हुए गेंद तेजी से विकेटकीपर की तरफ फेंक दी. केएल राहुल ने भी कोई गलती नहीं की और ये रन आउट.

रोहित शर्मा की खतरनाक फील्डिंग के बाद विराट कोहली का शानदार कैच भी देखने को मिला. अंशुल कंबोज की गेंद पर नेथन स्मिथ का कैच उन्होंने एक हाथ से लपका. सेकंड स्लिप पर खड़े विराट कोहली ने आगे की तरफ डाइव लगाकर एक हाथ से इस कैच को पकड़ा, गेंद डिप कर रही थी.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 04 Nov 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
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