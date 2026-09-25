जम्मू में कांग्रेस का EC दफ्तर के बाहर घेराव, कई कार्यकर्ता किए गए डिटेन

जम्मू में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन का घेराव किया. स्पीच कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में भी दोबारा चुनाव करने की मांग की है. शुक्रवार (25 सितंबर) दोपहर से ही कांग्रेस के सैकड़ो कार्यकर्ता जम्मू में इलेक्शन कमीशन के बाहर जुटे. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की.

एबीपी न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद लाल सिंह ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में जितने भी चुनाव हुए हैं, वह दोबारा करवाए जाने चाहिए. जम्मू-कश्मीर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भी बीजेपी लगातार जीत रही है, जिसका कारण वोट चोरी है जो ज्ञानेश कुमार ने करवाई है.

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस दल से हुई धक्का-मुक्की

जैसे ही सैकड़ो कांग्रेसी कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए उसके बाद इन कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का रुख किया. जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के पास पहुंचे वहां पुलिस ने पहले से ही भारी तैनाती की थी और पूरे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की बैरिकेडिंग की गई थी.

जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बैरिकेडिंग के पास पहुंचे उनके वहां मौजूद पुलिस दल से धक्का-मुक्की हो गई. कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश की जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया.

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पुलिस और कांग्रेस के बीच टकराव करीब आधा घंटा चला

इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस और कांग्रेस के बीच टकराव की स्थिति करीब आधा घंटा तक चली. उसके बाद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ जाने में नाकाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार का पुतला फुका. इसके बाद वहां मौजूद पुलिस दल ने कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया.

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