गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू में कांग्रेस का EC दफ्तर के बाहर घेराव, कई कार्यकर्ता किए गए डिटेन

जम्मू में कांग्रेस का EC दफ्तर के बाहर घेराव, कई कार्यकर्ता किए गए डिटेन

जम्मू में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन का घेराव किया. मगर दफ्तर के पास घेराव करने से पहले ही पुलिस ने वहां भारी तैनाती की थी.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 25 Sep 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन का घेराव किया. स्पीच कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में भी दोबारा चुनाव करने की मांग की है. शुक्रवार (25 सितंबर) दोपहर से ही कांग्रेस के सैकड़ो कार्यकर्ता जम्मू में इलेक्शन कमीशन के बाहर जुटे. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की. 

एबीपी न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद लाल सिंह ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में जितने भी चुनाव हुए हैं, वह दोबारा करवाए जाने चाहिए. जम्मू-कश्मीर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भी बीजेपी लगातार जीत रही है, जिसका कारण वोट चोरी है जो ज्ञानेश कुमार ने करवाई है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के जाल में BJP फंसी! CM ने खुद बताया प्लान
जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के जाल में BJP फंसी! CM ने खुद बताया प्लान
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा, कांग्रेस ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा, कांग्रेस ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-श्रीनगर के बीच बनेगा नया हाईवे, 3 घंटे में होगा सफर
जम्मू-श्रीनगर के बीच बनेगा नया हाईवे, 3 घंटे में होगा सफर
जम्मू और कश्मीर
J&K के लोगों को अब फ्री में मिलेंगे 6 LPG सिलेंडर, सरकार ने किया ऐलान
J&K के लोगों को अब फ्री में मिलेंगे 6 LPG सिलेंडर, सरकार ने किया ऐलान

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस दल से हुई धक्का-मुक्की

जैसे ही सैकड़ो कांग्रेसी कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए उसके बाद इन कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का रुख किया. जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के पास पहुंचे वहां पुलिस ने पहले से ही भारी तैनाती की थी और पूरे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की बैरिकेडिंग की गई थी. 

जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बैरिकेडिंग के पास पहुंचे उनके वहां मौजूद पुलिस दल से धक्का-मुक्की हो गई. कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश की जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया. 

जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के जाल में BJP फंसी! CM ने खुद बताया प्लान

पुलिस और कांग्रेस के बीच टकराव करीब आधा घंटा चला 

इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस और कांग्रेस के बीच टकराव की स्थिति करीब आधा घंटा तक चली. उसके बाद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ जाने में नाकाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार का पुतला फुका. इसके बाद वहां मौजूद पुलिस दल ने कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया.

जम्मू-श्रीनगर के बीच बनेगा नया हाईवे, 3 घंटे में होगा सफर

Published at : 25 Sep 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar JAMMU NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के जाल में BJP फंसी! CM ने खुद बताया प्लान
जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के जाल में BJP फंसी! CM ने खुद बताया प्लान
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा, कांग्रेस ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा, कांग्रेस ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-श्रीनगर के बीच बनेगा नया हाईवे, 3 घंटे में होगा सफर
जम्मू-श्रीनगर के बीच बनेगा नया हाईवे, 3 घंटे में होगा सफर
जम्मू और कश्मीर
J&K के लोगों को अब फ्री में मिलेंगे 6 LPG सिलेंडर, सरकार ने किया ऐलान
J&K के लोगों को अब फ्री में मिलेंगे 6 LPG सिलेंडर, सरकार ने किया ऐलान
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
PM मोदी ने बताई भारत की 5500 परसेंट ग्रोथ की कहानी, 4 फोटोज किए शेयर
दिल्ली NCR
पहलवानों के मामले में बृजभूषण सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें? कल होगी सुनवाई!
पहलवानों के मामले में बृजभूषण सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें? कल होगी सुनवाई!
क्रिकेट
क्या रोहित शर्मा से नहीं होती बातचीत, कैसा है रिश्ता? गौतम गंभीर ने खुलकर दिया जवाब
क्या रोहित शर्मा से नहीं होती बातचीत, कैसा है रिश्ता? गौतम गंभीर ने खुलकर दिया जवाब
विश्व
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
भारत की स्थाई सदस्यता के लिए UN में खड़ा हुआ ये देश, बोला- 'इंडिया को...'
बॉलीवुड
The Vvaan X Review: 'रहस्य, रोमांच और छठी मैया की आस्था से भरपूर' , सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ ने जीता लोगों का दिल
सिद्धार्थ-तमन्ना की 'द वन’ लोगों को कैसी लगी? आ गया फैसला
इंडिया
तरुण तेजपाल की याचिका पर गोवा सरकार को SC का नोटिस, 10 साल की सजा को दी है चुनौती
तरुण तेजपाल की याचिका पर गोवा सरकार को SC का नोटिस, 10 साल की सजा को दी है चुनौती
बिहार
ज्ञानेश कुमार को CJP ने दिया अल्टीमेटम, BJP बोली- 'ये चंद भटके…'
ज्ञानेश कुमार को CJP ने दिया अल्टीमेटम, BJP बोली- 'ये चंद भटके…'
Home Tips
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
कम बजट में ज्यादा जगह, ये हैं बेस्ट फोल्डेबल रूम रैक ऑप्शंस
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget