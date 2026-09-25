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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के जाल में BJP फंसी! CM ने खुद बताया प्लान

जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के जाल में BJP फंसी! CM ने खुद बताया प्लान

जम्मू-कश्मीर में BJP फंसती नजर आ रही है. पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रस्ताव पेश किया है. जिस पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 25 Sep 2026 01:11 PM (IST)
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जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया है. अब इस प्रस्ताव के बाद भारतीय जनता पार्टी राज्य में सीएम उमर अब्दुल्ला के जाल में फंस सकती है. दरअसल, एनसी, बीजेपी, पीडीपी और कांग्रेस- राज्य के पूर्ण दर्जे की मांग पर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते रहे हैं. 

अब विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव पर CM उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे अभी भी उम्मीद है कि जब चर्चा शुरू होगी, तो BJP चर्चा में भाग लेगी और वोट करेगी, ताकि हमें पता चल सके कि राज्य के दर्जे के इस मुद्दे पर उनका क्या रुख है.

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इन सबके बीच जब J-K विधानसभा में CM द्वारा राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया गया तब BJP विधायकों ने हंगामा किया.

'विधानसभा चुनाव खत्म हुए...'

उधर, सीएम ने कहा कि राज्य का दर्जा वापस दिलाना केंद्र सरकार का जम्मू-कश्मीर की जनता से किया गया वादा है. यह वादा सुप्रीम कोर्ट और संसद में भी दोहराया गया है. यह देश की संघीय पहचान का हिस्सा है और यह हमारा अधिकार है. दुर्भाग्य से, विधानसभा चुनाव खत्म हुए लगभग दो साल हो चुके हैं, और हम अभी भी वहीं हैं. हम राज्य का दर्जा पाने से अभी भी उतने ही दूर हैं जितने दो साल पहले थे. मुझे उम्मीद थी कि हमारे सत्ता में आते ही कैबिनेट से पास किया गया प्रस्ताव और मेरे द्वारा प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से सौंपा गया प्रस्ताव ही काफी होगा, और उसके तुरंत बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. ऐसा नहीं हुआ.

सीएम ने कहा कि इसलिए, यह देखते हुए कि सरकार केवल सत्ताधारी पार्टी से बनती है, जबकि विधानसभा में वे पार्टियां भी शामिल होती हैं जो सरकार का हिस्सा नहीं हैं और इसमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल होती हैं, हमें लगा कि सदन में एक प्रस्ताव लाना सही रहेगा, जिसमें भारत सरकार से J&K को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने की मांग की जाए.

अगर विधानसभा में बीजेपी कुछ अलग रुख लेती है या चर्चा और वोटिंग से दूर होती है तो आने वाले समय में NC-कांग्रेस और पीडीपी मिलकर बीजेपी पर जुबानी हमला कर सकते हैं. 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 25 Sep 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Omar Abdullah BJP Jammu Kashmir News
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