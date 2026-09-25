जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के जाल में BJP फंसी! CM ने खुद बताया प्लान

जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया है. अब इस प्रस्ताव के बाद भारतीय जनता पार्टी राज्य में सीएम उमर अब्दुल्ला के जाल में फंस सकती है. दरअसल, एनसी, बीजेपी, पीडीपी और कांग्रेस- राज्य के पूर्ण दर्जे की मांग पर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते रहे हैं.

अब विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव पर CM उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे अभी भी उम्मीद है कि जब चर्चा शुरू होगी, तो BJP चर्चा में भाग लेगी और वोट करेगी, ताकि हमें पता चल सके कि राज्य के दर्जे के इस मुद्दे पर उनका क्या रुख है.

इन सबके बीच जब J-K विधानसभा में CM द्वारा राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पेश किया गया तब BJP विधायकों ने हंगामा किया.

'विधानसभा चुनाव खत्म हुए...'

उधर, सीएम ने कहा कि राज्य का दर्जा वापस दिलाना केंद्र सरकार का जम्मू-कश्मीर की जनता से किया गया वादा है. यह वादा सुप्रीम कोर्ट और संसद में भी दोहराया गया है. यह देश की संघीय पहचान का हिस्सा है और यह हमारा अधिकार है. दुर्भाग्य से, विधानसभा चुनाव खत्म हुए लगभग दो साल हो चुके हैं, और हम अभी भी वहीं हैं. हम राज्य का दर्जा पाने से अभी भी उतने ही दूर हैं जितने दो साल पहले थे. मुझे उम्मीद थी कि हमारे सत्ता में आते ही कैबिनेट से पास किया गया प्रस्ताव और मेरे द्वारा प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से सौंपा गया प्रस्ताव ही काफी होगा, और उसके तुरंत बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. ऐसा नहीं हुआ.

सीएम ने कहा कि इसलिए, यह देखते हुए कि सरकार केवल सत्ताधारी पार्टी से बनती है, जबकि विधानसभा में वे पार्टियां भी शामिल होती हैं जो सरकार का हिस्सा नहीं हैं और इसमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल होती हैं, हमें लगा कि सदन में एक प्रस्ताव लाना सही रहेगा, जिसमें भारत सरकार से J&K को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने की मांग की जाए.

अगर विधानसभा में बीजेपी कुछ अलग रुख लेती है या चर्चा और वोटिंग से दूर होती है तो आने वाले समय में NC-कांग्रेस और पीडीपी मिलकर बीजेपी पर जुबानी हमला कर सकते हैं.