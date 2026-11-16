महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम का जिक्र कर केंद्र सरकार को घेरा, बोलीं- 'आम आदमी को...'

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम का जिक्र कर केंद्र सरकार को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुलगाम जिले के अखरान नौपोरा गांव को हाल ही में CRPF के जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा अभियानों के चलते लगभग एक छावनी में बदल दिया गया है. उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए.

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक्स पोस्ट में कहा, ''CRPF गश्ती दल पर हमला करने वाले आतंकियों को खोजने के लिए कुलगाम में चल रहा सुरक्षा अभियान अब जन-विरोधी हो गया है.'' उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सुरक्षा चूक के कारण हुए आतंकी हमले के लिए स्थानीय नागरिकों को सामूहिक सजा नहीं दी जानी चाहिए.''

'अखरान नौपोरा में पाबंदियों की खबरें बेहद परेशान करने वाली'

महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, ''CRPF जवानों पर हमले के बाद अखरान नौपोरा में भारी सुरक्षा तैनाती और लगाई गई पाबंदियों की खबरें बेहद परेशान करने वाली हैं. अज्ञात आतंकियों की हरकतों और संभावित सुरक्षा चूक के लिए पूरी आबादी को सजा देना अन्यायपूर्ण और अस्वीकार्य है. इस तरह के कदमों से निर्दोष निवासियों के मन में केवल अलगाव और नाराजगी ही पैदा होती है.''

Akhran Nowpora in Kulgam has virtually been turned into a cantonment following the attack on CRPF personnel a few days ago. The reports emerging from the area are extremely distressing. Punishing an entire population for the actions of unidentified militants and possible security lapses is deeply unjust and unacceptable. Collective punishment only breeds alienation and resentment. Innocent people must not be made to suffer. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 16, 2026

नौपोरा अखरान में CRPF की चौकी पर हुई थी गोलीबारी

यह सुरक्षा कार्रवाई 11 नवंबर को हुए एक हमले के बाद शुरू हुई है, जिसमें आतंकियों ने नौपोरा अखरान में CRPF की एक चौकी पर गोलीबारी की थी, जिसमें तीन जवान घायल हो गए थे. महबूबा मुफ्ती ने हमले के दिन ही इसकी निंदा की थी और घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी.

कुलगाम के कई गांवों में घेराबंदी और तलाशी अभियान

इस बीच, खबरों के अनुसार जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF और BSF की संयुक्त टीमों ने कुलगाम के कई गांवों में घेराबंदी और तलाशी अभियान (Cordon And Search Operation) शुरू किया है. इन गांवों में कैमोह, खुदवानी, बाग-ए-सखलू, चेद्दर, गंजीपोरा, ख्रेवान और लस्सीपोरा शामिल हैं. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर इस तलाशी अभियान की निगरानी कर रहे हैं.

अब तक 600 ओवरग्राउंड वर्कर्स से हुई पूछताछ

जांच के तहत अब तक लगभग 600 ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) से पूछताछ की जा चुकी है. साथ ही, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा बलों ने जिले के कई इलाकों में CCTV फुटेज की भी जांच की है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे और उसके आस-पास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. सुरक्षा बल संदिग्ध वाहनों की चौबीसों घंटे जांच कर रहे हैं.

NIA भी जांच में शामिल

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) भी इस जांच में शामिल हो गई हैं और हमले वाली जगह से सबूत जुटा रही हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावरों का पता लगाने और उनके संभावित मददगार नेटवर्क की पहचान करने के लिए निगरानी बढ़ा दी है और तलाशी अभियान तेज कर दिया है.

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