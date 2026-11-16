किश्तवाड़ में मारे गए SPOs पर गरमाई सियासत, कर्रा के खिलाफ BJP का प्रदर्शन, माफी की मांग

किश्तवाड़ में मारे गए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPOs) के मामले पर सियासत गरमा गई है. इस मामले पर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की ओर से दिए गए बयानों को लेकर जम्मू में बीजेपी ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की. कर्रा ने दावा किया था कि किश्तवाड़ में मारे गए दो SPOs शायद शिकार से लौटते समय सेना की गोलीबारी का गलती से शिकार हो गए.



किश्तवाड़ के दछन इलाके में 11 नवंबर को रहस्मय परिस्थितियों में लापता हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का शव 12 नवंबर को गोलियों से भूना हुआ मिला था.

भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कर्रा का फूंका पुतला

इस विवाद में रविवार (15 नवंबर) को नया मोड़ उस समय आया, जब जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने आरोप लगाया कि दोनों स्पेशल पुलिस ऑफिसर 'फ्रेंडली फायर' में मारे गए है. इस बयान पर भड़की बीजेपी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इसे सुरक्षा बलों का अपमान बताते हुए कर्रा का पुतला भी फूंका.

तारिक हमीद कर्रा को मांगनी होगी माफी- अरुण प्रभात

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात ने कहा, ''एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने अपना चाल चलन और चरित्र लोगों के सामने रखा है. जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने विवादास्पद बयान दिया है और शहीदों के बारे में अपशब्द कहे हैं, उन्हें माफी मांगनी होगी.''

'कर्रा ने शहीदों की शहादत का मजाक उड़ाने की कोशिश की'

अरुण प्रभात ने आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''कांग्रेस ने हमेशा आतंकियों को और पाकिस्तान को ऐसे समय पर बेल आउट करने का काम किया है.'' उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने थोड़े दिन पहले पाकिस्तान की तारीफ की थी और आज सरकार में उनके साथी कांग्रेस ने फौज पर प्रश्न खड़े किए हैं. बीजेपी और जम्मू कश्मीर का देशभक्त समाज कर्रा के इस बयान से गुस्से में है. तारिक हमीद कर्रा ने हमारे शहीदों की शहादत का मजाक उड़ाने की कोशिश की है."

महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम का जिक्र कर केंद्र सरकार को घेरा, बोलीं- 'आम आदमी को...'