जम्मू-कश्मीर में फर्जी SPO भर्ती रैकेट का भंडाफोड़, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने SPO (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) की फर्जी भर्ती का एक रैकेट पकड़ा है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने कई युवाओं को जम्मू-कश्मीर पुलिस में SPO के तौर पर नौकरी दिलाने का झूठा वादा करके उनसे ठगी की थी. आरोप है कि उसने पीड़ितों से लगभग 3.90 लाख रुपये वसूले और उन्हें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर वाले 'सिफारिश पत्र' दिए, ताकि वे असली लगें.

कई बेरोजगार युवाओं ने एक संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यक्ति ने पैसे लेकर उन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस में SPO के पद पर भर्ती कराने का झांसा दिया था. इस शिकायत के बाद कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन हरकत में आ गया.

शिकायत के बाद एक्शन

शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, कुपवाड़ा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और 'स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया (अनुचित उपयोग का निषेध) अधिनियम, 2005' के तहत FIR दर्ज की. इस मामले में मुख्य आरोपी एजाज अहमद पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कुपवाड़ा के नूतनूसा का रहने वाला है. पुलिस अब इन कथित नियुक्ति पत्रों की असलियत का पता लगा रही है. साथ ही पैसों के लेन-देन की जांच कर रही है और उन सभी लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है जो इस अपराध में शामिल हो सकते हैं.

पुलिस ने बढ़ाया जांच का दायरा

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस रैकेट के तार दूसरे जिलों से जुड़े हैं और इसमें कोई अन्य साथी भी शामिल है या नहीं, ताकि पूरे मामले की गहराई तक पहुंचा जा सके. जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़ा गया यह इस तरह का दूसरा मामला है, जिसमें SPO के तौर पर फर्जी भर्ती के आदेश सामने आए हैं. इससे पहले बडगाम जिले में पुलिस ने एक बड़ा रैकेट पकड़ा था, जिसमें एक राजनेता और एक वकील शामिल थे. उन्होंने न केवल फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार किए थे, बल्कि DGP के जाली सिफारिश पत्रों के जरिए कुछ लोगों को SPO के तौर पर भर्ती भी करवा दिया था.

पुलिस ने एक बार फिर आम जनता को सलाह दी है कि वो ऐसे झूठे वादों के झांसे में न आएं. भर्ती से जुड़ी किसी भी जानकारी की पुष्टि आधिकारिक माध्यमों से ही करें. अगर कोई आपसे पैसे की संदिग्ध मांग करता है या आपको भर्ती से जुड़ा कोई धोखा (फ्रॉड) नजर आता है, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दें.