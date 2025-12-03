World Disability Day: श्रीनगर में हैंडीकैप्ड एसोसिएशन का प्रदर्शन, लंबित मांगों पर जताया विरोध

वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे से एक दिन पहले कश्मीर घाटी में जम्मू-कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के सदस्यों ने श्रीनगर में प्रोटेस्ट किया. इस दौरान उन्होंने सरकार से सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल राहत और लीगल सेफगार्ड से जुड़ी लंबे समय से पेंडिंग मांगों को पूरा करने की मांग की.

सभी सदस्य श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव में इकट्ठा हुए. उन्होंने इंसाफ की मांग करते हुए और डिसेबिलिटी वाले लोगों की दिक्कतों को दिखाते हुए प्लेकार्ड और बैनर लिए हुए थे. इस दौरान उन्होंने नारे लगाए और कहा कि जिस चीज को नजर-अंदाज किया जा रहा है और भेदभाव किया जा रहा है, उस पर तुरंत ध्यान दिया जाए.

एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने लगाए आरोप

विरोध प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अब्दुल रशीद भट ने आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जो कि पूरे देश में लागू किया गया था, लेकिन जम्मू और कश्मीर में इसे सही मायने में लागू नहीं किया गया.

भट ने कहा, “डिसेबिलिटी एक्ट दूसरे राज्यों में सालों पहले लागू किया गया था, लेकिन यहां नहीं. हम अभी भी अपने लीगल अधिकारों को जमीनी स्तर पर पहचान मिलने का इंतजार कर रहे हैं.”

मौजूदा पेंशन रकम की आलोचना की

उन्होंने डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए मौजूदा पेंशन रकम की भी आलोचना की. वहीं इसे मौजूदा आर्थिक हालात में काफी नहीं बताया. उन्होंने कहा, “हमारी महीने की पेंशन सिर्फ 1250 रुपए है. जो इस महंगाई के जमाने में कुछ भी नहीं है. हमारी मांग है कि इसे बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपए किया जाए.”

आर्थिक मुश्किलों की बात करते हुए भट ने दिव्यांग लोगों के लिए बिना ब्याज वाले लोन की मांग की. जिससे वे आराम से गुजारा कर सकें. उन्होंने कहा, “हमें बिना ब्याज वाले लोन दिए जाने चाहिए, ताकि हम छोटे बिजनेस शुरू कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें.”

एसोसिएशन ने खास छूट की रखी मांग

एसोसिएशन ने दिव्यांग लोगों के लिए LPG की कीमतों में कमी समेत जरूरी चीजों पर खास छूट की भी मांग की. भट ने आरोप लगाया, “हमें सिर्फ भरोसा दिया जाता है. जमीन पर कुछ नहीं बदलता,” उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो एसोसिएशन जम्मू असेंबली सेक्रेटेरिएट के बाहर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेगी.

बता दें कि यह विरोध शांति से खत्म हुआ. जिसमें प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन द्वारा ठोस कदम उठाए जाने तक आंदोलन को तेज करने का अपना इरादा दोहराया. फिलहाल सभी को आश्वासन देते हुए धरना खत्म कराया गया.