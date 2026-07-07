कश्मीर: कुपवाड़ा में आर्मी का बड़ा ऑपरेशन, 5 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में भारतीय सेना ने एक बड़े सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के एक ठिकाने का पता लगाया है. इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और युद्ध में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान बरामद किया है. यह ऑपरेशन खास खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया था.

ठिकाने से मिले AK राइफल, ग्रेनेड और गोला-बारूद

भारतीय सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कॉर्प्स हेडक्वार्टर ने 'X' पर एक पोस्ट में बताया कि केरन सेक्टर के इलाके में यह ऑपरेशन चलाया गया और भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और युद्ध में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान बरामद किया गया.

जम्मू-कश्मीर में बारिश का कहर, किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड, पहाड़ खिसकने से कई गाड़ियां मलबे में फंसीं

ठिकाने से बरामद सामान में AK-सीरीज की 5 राइफलें, 9 AK मैगजीन, एक हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला-बारूद के साथ-साथ युद्ध में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान शामिल था.

<a title="राम मंदिर" href="https://www.abplive.com/topic/ram-mandir" data-type="interlinkingkeywords">राम मंदिर</a> ट्रस्ट के नए BOSS कौन है कृष्ण मोहन?" src="https://www.youtube.com/embed/6_GAbi7Pg9g" width="838" height="471" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

सेना ने पोस्ट में क्या कहा?

पोस्ट में कहा गया, "6 जुलाई 2026 को, खास खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चलाया. तलाशी के दौरान, सुरक्षा बलों ने एक ठिकाने का पता लगाया और AK-सीरीज की 5 राइफलें, 9 AK मैगजीन, एक हैंड ग्रेनेड, भारी मात्रा में गोला-बारूद और युद्ध में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान बरामद किया."

सेना की इस कार्रवाई को सीमा पार से घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है. केरन सेक्टर नियंत्रण रेखा (LoC) से सटा बेहद संवेदनशील इलाका है, जहां सुरक्षा बल लगातार निगरानी और तलाशी अभियान चलाते रहते हैं.

जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर एयरपोर्ट से आज कमर्शियल उड़ानें ठप, यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी

पहले भी सुर्खियों में रहा था चिनार कॉर्प्स

इससे पहले 4 जून को भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने पारंपरिक पहलगाम रूट पर पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा के प्रवेश द्वार चंदनवाड़ी में एक शानदार हाई-मास्ट राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया था.

फिलहाल, कुपवाड़ा में बरामद हथियारों को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है और पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है. अधिकारियों का मानना है कि यह कार्रवाई क्षेत्र में सक्रिय आतंकी नेटवर्क की गतिविधियों पर बड़ा झटका साबित हो सकती है.