'मुस्लिम बहुल राज्य होने के बाद भी हम हिन्दू...' कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज का विवादित बयान

जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी हलचल मचा दी है. सोज के इस बयान पर बीजेपी भी आग बबूला हो गई है. पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस बयान पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक को घेर लिया है.

श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए अनुच्छेद 370 पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्य का दर्जा बहाल करने की बात करनी चाहिए, लेकिन हमारा मुद्दा सिर्फ राज्य का दर्जा नहीं है. जम्मू-कश्मीर को हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया जा सकता, यह केवल एक अस्थायी व्यवस्था है. हमारा असली मुद्दा आंतरिक स्वायत्तता है और जम्मू-कश्मीर के लोगों को अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए संघर्ष करना चाहिए.

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उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को यह याद रखना चाहिए कि हमने, एक मुस्लिम बहुल राज्य होने के बावजूद, हिंदू बहुल भारत के साथ जुड़ने का फैसला किया था. हमने भारत के साथ रहने का सही निर्णय लिया था, लेकिन यह हमारी अपनी शर्तों पर होना चाहिए और आंतरिक स्वायत्तता बहाल की जानी चाहिए.

बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया

उनके इस बयान पर प्रदीप भंडारी ने प्रतिक्रिया दी. सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी की कांग्रेस आतंकवाद का नरम समर्थन करती है! अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह अनुच्छेद 370 को वापस ले आएगी! कांग्रेस घाटी में आतंकवाद को फिर से ज़िंदा करना चाहती है! कांग्रेस अर्बन नक्सल और आतंकवाद-समर्थक पार्टी है!

उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?

इन सबके बीच जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि उनके चाचा शेख मुस्तफा कमाल के निधन के बाद भी राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी के खिलाफ उनकी पार्टी के दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा. अब्दुल्ला ने इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर) का राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही 'अनुचित देरी' के विरोध में 20 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन के नए चरण की घोषणा की थी.

अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अतिरिक्त महासचिव और उनके चाचा के आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद संवाददाताओं से कहा, 'इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.'अब्दुल्ला ने कहा कि उनके चाचा की इच्छा भी यही होती कि पार्टी अपने तय कार्यक्रम में कोई बदलाव न करे.

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अब्दुल्ला ने कहा, 'कमाल साहब भी यही चाहते कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए. उनकी तबीयत 11 जुलाई को बिगड़ गई थी और चिकित्सकों ने हमें बताया था कि वह नहीं बच पाएंगे.

इसके बावजूद पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हमें निर्देश दिया था कि कमाल साहब के साथ कुछ भी हो, पार्टी 12 जुलाई के जम्मू कार्यक्रम को जारी रखेगी. इसलिए जब हम 12 जुलाई का कार्यक्रम रद्द करने के लिए तैयार नहीं थे, तो दिल्ली में होने वाला यह प्रदर्शन निश्चित रूप से जारी रहेगा.'