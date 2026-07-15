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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirAmarnath Yatra: 12 दिन में 3 लाख श्रद्धालु पहुंचे, यात्रा की तैयारियों का LG मनोज सिन्हा ने लिया जायजा

Amarnath Yatra: 12 दिन में 3 लाख श्रद्धालु पहुंचे, यात्रा की तैयारियों का LG मनोज सिन्हा ने लिया जायजा

Amarnath Yatra 2026: LG ने कहा, "यात्रा के दौरान सिर्फ़ 12 दिनों में ही 3 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री आ चुके हैं, तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम और परेशानी-मुक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है."

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 15 Jul 2026 04:49 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के  उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास का दौरा किया और चल रही श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए मौजूद सुविधाओं और सेवाओं का जायजा लिया. उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों, श्राइन बोर्ड और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की और तीर्थयात्रियों के आरामदायक प्रवास के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की. उन्होंने उनकी कड़ी मेहनत की सराहना की और उनसे हर यात्री के साथ एक दिव्य अतिथि जैसा व्यवहार करने का आग्रह किया.

उपराज्यपाल ने कहा, "पवित्र यात्रा के दौरान सिर्फ़ 12 दिनों में ही 3 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री आ चुके हैं, इसलिए तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को सुगम और परेशानी-मुक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है." उपराज्यपाल ने बाबा बर्फ़ानी के सभी भक्तों के लिए बिना किसी गड़बड़ी के रजिस्ट्रेशन, आरामदायक ठहरने की व्यवस्था और सुगम यात्रा इंतज़ाम सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया.

स्थानीय हस्तशिल्प-हथकरघा उत्पादों पर जोर 

एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू को प्रदर्शित करने पर भी ज़ोर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जम्मू डिवीज़न के प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए दर्शनीय स्थलों की यात्रा (साइटसीइंग टूर) आयोजित करें और साथ ही स्थानीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दें. उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि जब भी बाबा अमरनाथ के तीर्थयात्री घर लौटें, तो वे अपने साथ सुंदर स्थानीय हस्तनिर्मित उत्पादों और अविस्मरणीय यादों के रूप में जम्मू की एक झलक लेकर जाएं. हम सब मिलकर इस साल की यात्रा को वास्तव में ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लेते हैं."

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तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को परखा 

उपराज्यपाल ने कम्युनिटी किचन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती, रिसेप्शन और ठहरने के केंद्रों पर सुविधाओं, तीर्थयात्रियों के ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन, परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यात्रा के दौरान भक्तों की भारी भीड़ को सुचारू रूप से संभालने के लिए मैनपावर की तैनाती को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करें. उपराज्यपाल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अधिकारियों को मौसम विभाग के पूर्वानुमानों पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिए और मौसम में किसी भी बदलाव के प्रति सतर्क रहना चाहिए.

जम्मू के डिवीज़नल कमिश्नर रमेश कुमार ने बैठक में धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी. उपराज्यपाल ने आगे निर्देश दिया कि कदाचार में शामिल पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाए. उपराज्यपाल ने श्री अमरनाथ जी के भक्तों से भी बातचीत की और उनकी यात्रा के सुरक्षित, शांतिपूर्ण और मंगलमय होने की कामना की.

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Published at : 15 Jul 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Manoj Sinha JAMMU KASHMIR NEWS Amarnath Yatra 2026
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