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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirइंजीनियर रशीद NC के प्रदर्शन को दिया समर्थन, 21 जुलाई को करेंगे सांकेतिक भूख हड़ताल

इंजीनियर रशीद NC के प्रदर्शन को दिया समर्थन, 21 जुलाई को करेंगे सांकेतिक भूख हड़ताल

Jammu Kashmir News In Hindi: बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद 21 जुलाई को NC के राज्य दर्जा बहाली प्रदर्शन के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे. संसद तक नंगे पैर मार्च का भी ऐलान किया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 18 Jul 2026 06:51 PM (IST)
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बारामूला से निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद 21 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) द्वारा आयोजित राज्य का दर्जा बहाली वाले विरोध-प्रदर्शन के समर्थन में एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे. अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) के मुख्य प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. 

रशीद केंद्र सरकार के सामने जम्मू-कश्मीर के चुने हुए प्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक जरूरतों को उजागर करने के लिए संसद तक नंगे पैर मार्च करने की भी घोषणा की है. यह भूख हड़ताल जंतर-मंतर पर NC के बड़े विरोध-प्रदर्शन का समर्थन करती है.

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AIP का NC को समर्थन

AIP ने NC के राज्य दर्जा बहाली के एजेंडे का समर्थन किया है. हालांकि, पार्टी ने NC नेता उमर अब्दुल्ला को इंजीनियर रशीद की 2024 की सलाह याद दिलाई है, जिसमें उन्होंने सीमित केंद्र शासित प्रदेश के ढांचे में मुख्यमंत्री पद की शपथ न लेने की सलाह दी थी.

गुपकार गठबंधन पर उठाए सवाल

AIP के प्रवक्ता इनाम-उन-नबी ने गुपकार गठबंधन के टूटने पर सवाल उठाए और NC पर आरोप लगाया कि उसने अपने व्यापक राजनीतिक स्वायत्तता के एजेंडे को केवल राज्य दर्जा बहाली तक सीमित कर दिया है.

रशीद का अंतिम फैसला

AIP की राजनीतिक मामलों की समिति ने अंतिम फैसला इंजीनियर रशीद पर छोड़ दिया. रशीद ने क्षेत्र के राजनीतिक अधिकारों के व्यापक हित में यह विरोध-प्रदर्शन करने का फैसला किया है. यह घोषणा पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा रशीद को जेल में बंद रहते हुए पूरे मानसून सत्र (20 जुलाई से 13 अगस्त) में संसद में शामिल होने की अनुमति दिए जाने के बाद आई है.

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Published at : 18 Jul 2026 06:50 PM (IST)
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