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गुजरात: मांजलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने किया प्रत्याशी का ऐलान, भिखाभाई रबारी को दिया टिकट
Manjalpur Bypoll News: मांजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भिखाभाई रबारी को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर चुनावी मुकाबले का बिगुल फूंक दिया है.
गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने भिखाभाई रबारी को आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया है. कांग्रेस नेतृत्व ने उनकी उम्मीदवारी पर मुहर लगाते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है.
माना जा रहा है कि पार्टी इस सीट पर मजबूत मुकाबले की रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी. अब भिखाभाई रबारी के नाम की घोषणा के बाद मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना है.
(खबर अपडेट की जा रही है)
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