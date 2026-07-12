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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातगुजरात: मांजलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने किया प्रत्याशी का ऐलान, भिखाभाई रबारी को दिया टिकट

गुजरात: मांजलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने किया प्रत्याशी का ऐलान, भिखाभाई रबारी को दिया टिकट

Manjalpur Bypoll News: मांजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भिखाभाई रबारी को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर चुनावी मुकाबले का बिगुल फूंक दिया है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 12 Jul 2026 07:50 PM (IST)
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गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने भिखाभाई रबारी को आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया है. कांग्रेस नेतृत्व ने उनकी उम्मीदवारी पर मुहर लगाते हुए उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है.

माना जा रहा है कि पार्टी इस सीट पर मजबूत मुकाबले की रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी. अब भिखाभाई रबारी के नाम की घोषणा के बाद मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां तेज होने की संभावना है.

(खबर अपडेट की जा रही है)

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 12 Jul 2026 07:49 PM (IST)
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GUJARAT NEWS CONGRESS Manjalpur Bypoll
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