हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर के 700 से ज्यादा युवा सेना में शामिल, शानदार पासिंग आउट परेड ने बनाया खास

जम्मू-कश्मीर के 700 से ज्यादा युवा सेना में शामिल, शानदार पासिंग आउट परेड ने बनाया खास

Jammu Kashmir News: 711 अग्निवीर के छठे बैच ने भारतीय सेना की अमर परंपराओं के साथ अपना पवित्र मार्च किया. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पासिंग आउट परेड की अध्यक्षता की.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 04 Dec 2025 07:29 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के सात सौ से ज्यादा युवा गुरुवार (4 दिसंबर) को देश सेवा के लिए भारतीय सेना में शामिल हो गए. श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के रेजिमेंटल सेंटर के मुख्य परेड ग्राउंड में गुरुवार (4 दिसंबर) को ईमानदारी और देशभक्त की भावना की गूंज के बीच 711 अग्निवीर के छठे बैच ने भारतीय सेना की अमर परंपराओं के साथ अपना पवित्र मार्च किया. 

ये सब जवान जम्मू और कश्मीर की मिट्टी के गर्वित बेटे हैं. जो गुरुवार (4 दिसंबर) को उस पलटन का हिस्सा बने जिसने आजादी से पहले और आजादी के बाद भी देश के लिए कुर्बानी दी है. इस शानदार पासिंग आउट परेड की अध्यक्षता जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की अधिकारियों को इस मौके को और भी खास बना दिया. 

सीएम उमर अब्दुल्ला ने ली सलामी

उमर अब्दुल्ला पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस गोरांवित पलटन के दीक्षांत समारोह में सलामी ली. इस समारोह की रौनक बढ़ाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव, चिनार कॉर्प के कमांडर, मेजर जनरल अभिजीत मित्रा, सब एरिया कमांडर और मेजर जनरल सौरभ शर्मा, चीफ ऑफ स्टाफ, चिनार कॉर्प के साथ ही एयर फोर्स, पुलिस और सिविल डिफेंस के सीनियर अधिकारी शामिल हैं.

माता-पिता ने बच्चों को सौंपे उनके नाम

समारोह में जब माता-पिता ने अपने बेटों को सम्मान के साथ उनके नाम सौंपे तो हवा में गर्व की लहर दौड़ गई. परिवार वालों की मदद में यह परेड सिर्फ एक रस्मी नजारा नहीं था. यह एक ऐलान था कि मुश्किल हालात में भी भारत की हिम्मत का एक मजबूत सबूत था.

हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के बाद यह परेड देश की ताकत और एकता की एक मजबूत निशानेबाज के तौर पर खड़ी थी. इस ग्रुप को ट्रेनिंग शुरू हुए मुश्किल से एक हफ्ता हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया.

त्याग, हिम्मत और देशभक्त की जीती-जागती मिसाल

ऑपरेशन के हाई-इंटेंसिटी वाले समय में की गई जबरदस्त ड्रिल ने इन नए ट्रेंड हथियारों के लिए लड़ाई का टीका जैसा काम किया और उनमें एक मजबूत इरादा पैदा किया. आज का नजारा त्याग, हिम्मत और देशभक्त की जीती-जागती मिसाल थी.

क्या बोले सीएम उमर अब्दुल्ला?

अग्निवीरो से बात करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आपका कमिटमेंट सिर्फ आपके अपने काम के लिए नहीं है, बल्कि भारत के विचार के लिए भी है. आप जम्मू और कश्मीर के सबसे अच्छे बेटे हैं जो अब देश का सबसे मजबूत स्तंभ बन गए हैं. 

उनकी भावनाएं परेड ग्राउंड में गहराई तक गूंज रही थीं, वे इंस्ट्रक्टर की दिल से तारीफ की, उस बेहतरीन ट्रेनिंग स्टैंडर्ड की तारीफ की जिसने लड़के को अनुशासन और हिम्मत की मिसाल बना दिया.

और पढ़ें
Published at : 04 Dec 2025 07:28 PM (IST)
Tags :
SRINAGAR JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 7: 'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
Advertisement

वीडियोज

Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, शानदार Acting Family Entertainer & More
Indian Middle Class Debt Trap: बढ़ते Loan और घटती Savings की असल कहानी | Paisa Live
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: Delhi में पुतिन की यात्रा से पहले रुस हाऊस में फोटों प्रदर्शन | abp #shorts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
'हमारे पास बहुत सारे टॉपिक', चीन में PM मोदी के साथ कार में क्या बात हुई? पुतिन ने बताया
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 7: 'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
'तेरे इश्क में' बनी कृति सेनन की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बनी, अब टूटेगा 'क्रू' का रिकॉर्ड!
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन के 100 शतक, जो रूट और विराट-रोहित किस नंबर पर; देखें टॉप-10 लिस्ट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन के 100 शतक, जो रूट और विराट-रोहित किस नंबर पर; देखें टॉप-10 लिस्ट
शिक्षा
उच्च शिक्षा के बदलते चेहरे की बड़ी रिपोर्ट! अब देश के कॉलेजों में 60% से ज्यादा छात्र SC/ST/OBC वर्ग से, सामान्य वर्ग पिछड़ गया
उच्च शिक्षा के बदलते चेहरे की बड़ी रिपोर्ट! अब देश के कॉलेजों में 60% से ज्यादा छात्र SC/ST/OBC वर्ग से, सामान्य वर्ग पिछड़ गया
हेल्थ
Health Tips After 40: 40 साल हो गई उम्र तो तुरंत बंद कर दें ये 5 काम, वरना तबीयत हो जाएगी खराब
40 साल हो गई उम्र तो तुरंत बंद कर दें ये 5 काम, वरना तबीयत हो जाएगी खराब
ट्रेंडिंग
तंदूर बन गया छपरी... पैंट में आग लगाकर बन रहा हीरो, रोस्ट हो गया पिछवाड़ा; वीडियो वायरल
तंदूर बन गया छपरी... पैंट में आग लगाकर बन रहा हीरो, रोस्ट हो गया पिछवाड़ा; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget