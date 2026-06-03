हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'युवाओं के सपनों का मृत्यु प्रमाण पत्र', CM अब्दुल्ला के 'खर्च कटौती' आदेश पर BJP का हल्ला बोल

'युवाओं के सपनों का मृत्यु प्रमाण पत्र', CM अब्दुल्ला के 'खर्च कटौती' आदेश पर BJP का हल्ला बोल

Jammu Kashmir News In Hindi: सीएम उमर अब्दुल्ला सरकार के 'खर्च कटौती' आदेश पर बवाल मच गया है. बीजेपी ने इसे युवाओं के सपनों का 'मृत्यु प्रमाण पत्र' बताते हुए बड़े जन-आंदोलन की चेतावनी दी है.

By : अजय बाचलू | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 10:25 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा जारी 'खर्च में कटौती' (Austerity Measures) के आदेश पर बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस आदेश को राज्य के युवाओं के रोजगार के सपनों के लिए 'मृत्यु प्रमाण पत्र' करार दिया है. इस फैसले के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) ने गुरुवार को प्रदेश भर में जोरदार प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात ने सरकार के इस आदेश की कड़ी निंदा की है. दरअसल, वित्त विभाग द्वारा हाल ही में सरकारी आदेश संख्या 198-F (2026) जारी किया गया है. इस आदेश के तहत राज्य में नई सरकारी नौकरियों के सृजन (Creation of new jobs) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. साथ ही, निर्देश दिया गया है कि पिछले दो साल या उससे अधिक समय से खाली पड़ी सभी सरकारी सीटों (पदों) को खत्म (Abolish) कर दिया जाए.

Jammu Kashmir News: उमर अब्दुल्ला की 'सीक्रेट मीटिंग' से बढ़ीं अटकलें, विधायकों को भी नहीं पता था ठिकाना

'1 लाख नौकरियों का वादा कर, पीठ में घोंपा छुरा'

अरुण प्रभात ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर युवाओं के साथ खुला विश्वासघात करने का आरोप लगाया. उन्होंने याद दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) अपने चुनावी घोषणापत्र में युवाओं को 1 लाख नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आई थी.

प्रभात ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, "उस गंभीर वादे को पूरा करने के बजाय, सरकार ने अब एक आदेश के जरिए रोजगार के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए हैं. यह कोई 'वित्तीय समझदारी' नहीं है, बल्कि यह रोजगार की आस लगाए बैठे हर योग्य युवा की पीठ में जान-बूझकर घोंपा गया छुरा है."

46% शिक्षित युवा बेरोजगार, कैसे होगा भला?

बीजेपी नेता ने उमर अब्दुल्ला की ही सरकार द्वारा जारी 'आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26' के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि जम्मू-कश्मीर में लगभग 46% शिक्षित युवा अभी भी बेरोजगार हैं. यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि रोजगार के मोर्चे पर हालात कितने गंभीर हैं. ऐसे समय में खाली पदों को खत्म करने का आदेश युवाओं की आकांक्षाओं का सीधा मजाक उड़ाना है.

वापस लें आदेश, वरना होगा बड़ा जन-आंदोलन

युवा मोर्चा अध्यक्ष ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सत्ताधारी नेताओं और वरिष्ठ नौकरशाहों (Bureaucrats) के भत्तों और अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के बजाय, इस वित्तीय संकट का बोझ बेरहमी से बेरोजगार युवाओं के कंधों पर डाल दिया गया है.

उन्होंने मांग की है कि सरकार तत्काल प्रभाव से इस 'युवा-विरोधी' आदेश को वापस ले और एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सभी खाली पदों को भरने का रोडमैप जारी करे. यदि ऐसा नहीं किया गया, तो सरकार को पूरे जम्मू-कश्मीर में एक व्यापक जन-आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा.

जम्मू-कश्मीर: दाचीगाम में समीक्षा बैठक पर सज्जाद लोन का तंज, बोले-CM उमर अब्दुल्ला असल में 'पर्यटक'

Published at : 03 Jun 2026 10:03 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
'युवाओं के सपनों का मृत्यु प्रमाण पत्र', CM अब्दुल्ला के 'खर्च कटौती' आदेश पर BJP का हल्ला बोल
'युवाओं के सपनों का मृत्यु प्रमाण पत्र', CM अब्दुल्ला के 'खर्च कटौती' आदेश पर BJP का हल्ला बोल
जम्मू और कश्मीर
Amarnath Yatra 2026: हेलीकॉप्टर सेवा बंद, पूरा यात्रा मार्ग बना नो-फ्लाई जोन, सुरक्षा पर सरकार का बड़ा फोकस
अमरनाथ यात्रा 2026: हेलीकॉप्टर सेवा बंद, पूरा यात्रा मार्ग बना नो-फ्लाई जोन, सुरक्षा पर सरकार का बड़ा फोकस
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर: दाचीगाम में समीक्षा बैठक पर सज्जाद लोन का तंज, बोले-CM उमर अब्दुल्ला असल में 'पर्यटक'
जम्मू-कश्मीर: दाचीगाम में समीक्षा बैठक पर सज्जाद लोन का तंज, बोले-CM उमर अब्दुल्ला असल में 'पर्यटक'
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: उमर अब्दुल्ला की 'सीक्रेट मीटिंग' से बढ़ीं अटकलें, विधायकों को भी नहीं पता था ठिकाना
उमर अब्दुल्ला की 'सीक्रेट मीटिंग' से बढ़ीं अटकलें, विधायकों को भी नहीं पता था ठिकाना
Advertisement

वीडियोज

Sushmita Sen को 'Gold Digger' कहने वालों को Lalit Modi का जवाब, बोले- हर बिल वही चुकाती थीं
Top Speed 60 km पर क्या ये Practical है ? River Indie scooter full review | #riverindie #autolive
Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
फिर साथ आएंगे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे? शिवसेना के मंत्री के बयान से हलचल, 'जब राज ठाकरे...'
फिर साथ आएंगे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे? शिवसेना के मंत्री के बयान से हलचल, 'जब राज ठाकरे...'
इंडिया
नेतन्याहू के साथ फोन पर गर्मागरम बहस के बाद बोले ट्रंप- ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा से चाहता हूं मुलाकात
नेतन्याहू के साथ फोन पर गर्मागरम बहस के बाद बोले ट्रंप- ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा से चाहता हूं मुलाकात
इंडिया
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
आईपीएल 2026
टिम डेविड ने बीच मैदान पर लगाए 'सिगार' के कश, वीडियो से मचा हड़कंप; जानें सच्चाई
टिम डेविड ने बीच मैदान पर लगाए 'सिगार' के कश, वीडियो से मचा हड़कंप; जानें सच्चाई
इंडिया
Karnataka New CM DK Shivakumar: डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की पूरी लिस्ट
डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की लिस्ट
इंडिया
दिल्ली होटल में आग के बाद FIR, मालिक गिरफ्तार, LG की इमरजेंसी बैठक, अब होने जा रहा बड़ा एक्शन, 5 बड़ी बातें
दिल्ली होटल में आग के बाद FIR, मालिक गिरफ्तार, LG की इमरजेंसी बैठक, अब होने जा रहा बड़ा एक्शन, 5 बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
इंडिया
स्ट्रैट ऑफ मलक्का में चीन के खतरों को देखते हुए क्या बोले शिपिंग मंत्री, मैरिटाइम को लेकर ये है भारत की रणनीति
स्ट्रैट ऑफ मलक्का में चीन के खतरों को देखते हुए क्या बोले शिपिंग मंत्री, मैरिटाइम को लेकर ये है भारत की रणनीति
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget